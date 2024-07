Netanyahu, el matarife

Hollywood anda de capa caída por varias razones -falta de creatividad, falta de guionistas, falta de talento, falta de lecturas-, pero quizá la principal de todas sea que ya no puede competir con la realidad. Día a día, los teletipos se empeñan en ir redactando un guion que ninguna productora podría sacar adelante, no sólo porque no les alcanza el presupuesto, sino por inverosímil y descabellado, porque parece escrito por un tarugo después de muerto y reanimado a base de fentanilo. Por ejemplo, el atentado contra Donald Trump o la visita de Netanyahu al Congreso de los Estados Unidos. Dicen que la política estadounidense está copiando a Los Simpson, pero lo que lleva décadas copiando es la historia de King Kong, y sin necesidad de mono.

Al igual que en otros grandes magnicidios de la historia americana, en el intento de asesinato contra Donald Trump hay tantas incógnitas y tantos cabos sueltos que lo mejor es mirar para otro lado. Kimberly Cheatle, la jefa del Servicio Secreto, tuvo que presentar su dimisión esta semana después de descubrirse que en el mitin de Butler hubo tantos errores que bien podían haberle encargado la seguridad de Trump al inspector Clouseau. No sólo hubo unas cuantas alertas acerca de un individuo sospechoso entre el público, sino que el francotirador disponía de una enfilada limpia hasta la tribuna de oradores y llegó a disparar ocho veces antes de que fuese abatido, casi treinta segundos después de que empezara a abrir fuego.

Sólo hay dos explicaciones posibles para tanta majadería: o aquel día el Servicio Secreto estaba dirigido por el inspector Clouseau o su cometido era que permitieran el asesinato. Lo increíble es que, con todo aquel cabezón disponible, el francotirador le acertara en la oreja, por lo que la hipótesis de Clouseau vuelve a cobrar fuerza. Para más coña, al poco del atentado, los seguidores de Trump se vendaron una oreja en solidaridad con su ídolo, un multitudinario giro de guion completamente inesperado. Si algún día ruedan la película, van a tener que resucitar a Peter Sellers o hacerla directamente en dibujos animados.

Respecto a Netanyahu, aterrizó en el Congreso para recibir una ovación cerrada -excepto por parte de la congresista Rashida Tlaib- por lo bien que está llevando a cabo el genocidio del pueblo palestino. "Dadnos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo más rápido", dijo. El trabajo, por lo que se ve, consiste en el asesinato salvaje y sistemático del mayor número posible de palestinos, aunque Netanyahu aseguraba que, antes de iniciar cada ataque, se habían encargado de ponerlos a salvo en un lugar seguro: probablemente se refería al paraíso. Por un lado, están las fotos de los niños destrozados por las bombas, cadáveres inertes en brazos de sus padres, y por otro la jeta abominable de Netanyahu rebosando sangre inocente y aplaudido por la casi totalidad de los congresistas de Estados Unidos.

Quien piense que las cosas van a cambiar en el caso, bastante improbable, de que Kamala Harris llegue a la Casa Blanca, olvida en primer lugar que la carnicería israelí empezó bajo el beneplácito de Joe Biden, con Harris de vicepresidenta, y que la propia Harris, en una conferencia ante el lobby sionista, regaló 38.000 millones de dólares al ejército de Israel y se comprometió a mantener dicha ayuda durante la próxima década. En uno de sus mítines de campaña, Donald Trump acusó a su rival, Kamala Harris, de querer ejecutar bebés por su apoyo al aborto, pero no hagan caso: aquí el único que ejecuta bebés, por millares, es Netanyahu.