La polémica con el decorado racista en las festes de Gràcia

¿Pero qué tiene de grave recrear una reserva? Pues que no procede. Eso es lo que tiene de grave. Los pobladores originarios americanos son una comunidad que ha sido perseguida y prácticamente exterminada. Quedan pocas reservas, no se les permite hablar su idioma (sí, idioma; nada de dialecto), las películas de indios y vaqueros han trivializado y ridiculizado sus tradiciones hasta el punto que hemos llegado a creer que eso que nos mostraban las películas del lejano oeste ofrecía un retrato fiel de esas comunidades; pero no es así.

Como propuesta para intentar no meter la pata, considero que consultar a personas que pertenecen a esas comunidades antes de ejecutar nada para conocer su punto de vista sería interesante. ¿No decimos que queremos aprender y que estamos en disposición de hacerlo? Pues que se note. Y, después de haber consultado, hay que ejercer la autocrítica. Porque si consultamos, pero la respuesta no nos gusta y seguimos adelante con lo que tenemos en mente, sin tener en cuenta el aprendizaje que se nos ha ofrecido, pues tampoco sirve de nada.