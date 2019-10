Cómo crear (más) alarma social relacionando criminalidad e inmigración

Foto de en

En este clima raruno, veraniego y criminal, que vivía la ciudad de Barcelona, solo se necesita un artículo como que publicaba Mayka Navarro en La Vanguardia para disparar la alarma social entre la población. El artículo establecía un ránking al más puro estilo Most wanted y, conscientemente, he decidido no poner el enlace porque no quiero darle más lecturas.