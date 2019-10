Elecciones generales y afrodescendencia

De Barcelona y de la cosecha de 1978. Comunicadora, afrofeminista. Me dedico al activismo estético desde 2011, poniendo en valor la identidad afro mediante un blog, un canal en YouTube y charlas y talleres sobre cuidados de la piel y el cabello, que contribuyen a normalizar la percepción que se tiene de las mujeres racializadas, especialmente las mujeres negras. Y es aportando mi opinión como mujer negra española como desenredo cuestiones relacionadas con el racismo y el privilegio blanco, y nudos más complejos como la interseccionalidad en los movimientos feministas. Fue con estos pelos que participé durante un tiempo en la publicación digital feminista Locas del Coño, y también colaboro con plataformas como Playground para abordar no sólo cuestiones estéticas, sino toda esa maraña que tenemos en la cabeza relacionada con la racialización y la identidad de las personas afrodescendientes.

Estamos otra vez a las puertas de unas nuevas elecciones generales en las que una parte de la población va a utilizar su privilegio (sí, privilegio: en el momento en el que toda la población mayor de edad de un territorio no puedo votar, no me parece un derecho) para elegir a la persona que va a encargarse del gobierno del estado español.

Hace unos días llegaba a mis ojos el vídeo promocional de la precampaña electoral del PSOE y, así a primera vista, me di cuenta que, de nuevo, todas las personas que protagonizan ese vídeo son personas blancas. Cualquiera puede darse cuenta, porque se ve a simple vista y no hay que hacer un ejercicio intenso de concentración. Se ve. Otra cosa es que las personas blancas se den cuenta o lo encuentren significativo. Para mí lo es.

Una vez visto el vídeo, y de haber constatado que la gente racializada no contamos en este proyecto de «Ahora gobierno, ahora España» he llegado a las siguientes conclusiones:

El vídeo está dirigido únicamente a personas blancas. A mí, como mujer afrodescendiente, me cuesta identificarme con este eslogan si no veo a personas que se parecen a mí en toda la campaña. A pesar de que el racismo es un obstáculo en la lucha por la justicia social, en el vídeo no se habla en ningún momento de racismo o inmigración



El racismo es un tema que debe abordarse ya, sobre todo cuando justamente estos días, una familia madrileña está en los tribunales acusando a la Comunidad de Madrid por un caso de bullying racista a su hija afrodescendiente de doce años, ya que los centros escolares no disponen de protocolos de actuación para las agresiones racistas que vive el alumnado racializado.

Pero no solo es que los centros educativos no tengan protocolos para abordar el bullying racista, no. Es que se presentan al alumnado escasas referencias de personajes históricos que hayan hecho contribuciones a la historia y que no sean blancas. Ese racismo institucional también debe ser corregido. También digo que hay que pasar a la acción porque cada día hay personas racializadas siendo víctimas de actos racistas en espacios públicos y no parece que eso tenga relevancia, ni se condenen esos actos.

Lo digo también porque hay empleados de empresas (empresas de transporte público, concretamente) cometiendo agresiones racistas, y no veo que apliquen medidas sancionadores contundentes, como despidos por comportamientos racistas. Solo veo comunicados en lo que se comprometen a iniciar investigaciones para que nos callemos la boca y ya está. Y así podría seguir hasta el infinito. Porque también hay que hablar sobre la Ley de Extranjería; sobre el colapso de la web para obtener citas para renovación de documentos, o sobre la gestión de los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). En fin, que hay que tener muchas conversaciones sobre racismo todavía.

Con todo esto, y volviendo al vídeo del PSOE, que es la condensación de lo que a este partido político de centro (porque cada vez me parece menos de izquierda) le interesa, yo no me veo representada. ¿Dónde está la población afrodescendiente de España en ese vídeo? ¿Cuándo se nos va a tener en cuenta?

Al final, queda claro que el racismo y las cuestiones relacionadas con la afrodescendencia son un tema menor para la mayoría de los partidos políticos, así que existe una parte de la población española a la que no se ve y no se tiene prácticamente en cuenta. Con este escenario, se hace bastante difícil identificarse políticamente, o eso es lo que a mí me parece.