Cómo ser aliada participando en eventos feministas y organizándolos

Ya ha empezado el mes de marzo y nos acercamos vertiginosamente al 8M. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, suele haber una gran cantidad de actos realizados por entidades que, de repente, se vuelven feministas y sienten la necesidad de organizar relacionadas con las mujeres.

Para todas esas entidades, hoy traigo unas recomendaciones redactadas por Shaina Joy Machlus, escritora. Ella ha considerado que este artículo podría ser de utilidad para ti si participas en alguna entidad que este mes organice alguna actividad sobre o para mujeres.

¿Recuerdas marzo, ese mes en que todas las entidades sobre la faz de la tierra de repente se vuelven feministas? Para las personas que trabajan en las trincheras del feminismo es agradable ver tantos eventos y celebraciones, como triste que el resto del año estos proyectos no despierten un interés similar. Debido a la hiperactividad durante este mes, y a pesar de las buenas intenciones, puede ser complicado planificar y/o participar en evento feministas, así que aquí hay una lista rápida de nueve pasos que aseguran mantenerse en el camino correcto.

El núcleo del evento está en las comunidades marginadas.

La lógica nos dice que para, que poder resolver el rompecabezas de Libertad y Justicia, debemos comenzar liberando a aquellas personas cuyas identidades experimentan una mayor opresión. Hacer que las comunidades marginadas sean las voces más fuertes en la sala asegura el trabajo por la Liberación mutua.

Escucharlas directamente y nunca hablar por otra persona o grupo de personas es un paso esencial en el diálogo feminista. Además, durante los eventos, a veces dejar espacio a voces marginadas puede pasar por permanecer en silencio para que otras tengan más oportunidades de expresar su opinión.

Diversidad del evento: ¿quién organiza y quién participa?

En general, tener un equipo diverso de personas organizando un evento es la forma más fácil de garantizar que dicho evento sea inclusivo y que se satisfagan las necesidades de varias comunidades. Es importante que la organización esntienda que la diversidad crea eventos más seguros, más fuertes y más estimulantes intelectualmente.

Expresar una opinión es fácil y contribuye en gran medida a iniciar conversaciones sobre la discriminación que ocurre dentro del feminismo. Envía un correo electrónico, un mensaje, etc. a la organización y a las personas participantes, haciéndoles saber que las comunidades marginadas son una parte esencial de cualquier evento, especialmente aquellos sobre feminismo.

Renuncia a tu espacio para que lo ocupe otra persona

Como participante, si hay un número mínimo o nulo de personas invitadas de comunidades marginadas, ofrécete a renunciar a tu lugar para permitir que se escuche a otra persona. Para ponérselo más fácil a la organización, ofréceles una lista que contenga nombres e información de contacto de personas de comunidades marginadas.

Las mujeres blancas y cis que monopolizan el micrófono feminista no ayudan a nadie. No hay escasez de representación diversa en el feminismo, solo lleva algo de tiempo hacer la búsqueda en Internet.

Hagámonos preguntas y hagamos preguntas a los demás, aunque éstas sean difíciles. Por ejemplo: si una persona, espacio, organización, etc. no es capaz de encontrar personas diversas para participar, ¿está realmente promoviendo un feminismo que libere a otras personas de los sistemas de opresión que las subyugan?

Si ves algo, dilo

Al vivir y crecer en una sociedad basada en sistemas de opresión, no es de extrañar que las personas no seamos conscientes de cuán profundamente integrada es la discriminación en los patrones de pensamiento y en la acción cotidiana.

Considerarse feminista no excluye a nadie de ser tener conductas racistas, transfóbicas, homofóbicas, capacitistas, sexistas, gordofóbicas, etc. No importa quién seas, siempre hay trabajo por hacer y todas las personas nos equivocamos a veces.

Tener conversaciones difíciles con nosotras mismas, amistades, familia, compas de trabajo, etc., puede tener un gran impacto. Hazle saber a alguien que no estás de acuerdo con algo que ha dicho y/o hecho y por qué.

Si ves que se da una situación de acoso, intervén confrontando a quien acosa, o preguntándole a la persona acosada si está bien; o simplemente crea una distracción que ayude a minimizar la tensión de la situación. El hecho de que alguien se tome el tiempo en señalar nuestros propios prejuicios es una oportunidad para escuchar y hacer cambios sin ofenderse y sin tomar sus comentarios como un ataque personal.

Sé consciente de la apropiación

Cuando utilices textos, música, medios de comunicación, arte, etc. de otras culturas, especialmente culturas que sufren discriminación, pregúntate quién se beneficia de su uso.

¿Vuelve el dinero a la cultura que produjo ese arte? El dinero de una camiseta con una cita de un famoso autor negro debe volver a esa comunidad, etc. Si eres tú quien lleva esa camiseta pregúntate cuándo fue la última vez que hiciste algo para empoderar directamente a dicha comunidad.

Pregunta sobre las necesidades de los participantes

¿Las personas que participen están siendo remuneradas o reciben algún tipo de compensación? ¿Tienen todas lo que necesitan para sentirse seguras y respetadas?

Comprender lo que hace que un individuo se sienta seguro requiere preguntar directamente, no negociar con su respuesta y no dar nada por sentado. Que un evento sea diverso no garantiza que todas las personas reciban la misma consideración y respeto; o que diferentes personas satisfagan sus diferentes necesidades.

¿Quién podría requerir un taxi prepago antes y/o después del evento para llegar a su destino de manera segura? ¿Es el espacio accesible para todas las personas?

Respeta los espacios no mixtos para las comunidades marginadas

Los espacios no mixtos a menudo se crean para que las personas puedan sentirse seguras, específicamente las personas cuya seguridad se ve constantemente comprometida. Además, ser el único representante de cualquier tema puede convertirse en una experiencia incómoda o totalmente insegura. Si una organización, espacio, etc., no puede garantizar un espacio seguro para la totalidad de sus asistentes, tal vez sea mejor dejar el evento a otra comunidad.

Invita a empresas, organizaciones, etc. a formar comités de diversidad sostenible

Las organizaciones que quieren alinearse con los feminismos pueden tener un verdadero impacto al contratar a personal más diverso, formar comités de diversidad y dedicar secciones específicas de su empresa a la diversidad, así como parte de sus ganancias (en forma en donaciones y colaboraciones perpetuas).

Haz saber a las empresas que incorporar el feminismo en sus organizaciones durante todo el año es esencial si están realmente interesadas en ser aliadas. Cuestiona a aquellas organizaciones que sean homogéneamente blancas, cis, masculinas, etc. y que todavía afirman estar trabajando por una causa feminista.

Dona dinero a comunidades marginadas.

Independientemente de si eres fan del capitalismo o no, lo que es indiscutible es que las personas de las comunidades marginadas a menudo cargan con la responsabilidad de explicar de forma gratuita su propia opresión a quienes les oprimen. Y eso es aparte de la injusticia económica a la que estas comunidades ya se enfrentan.

Además, las comunidades marginadas a menudo son excluidas de las conversaciones sobre liberación. Las personas con privilegios de raza, clase, etc., comúnmente deciden qué necesitan las personas con menos privilegios sin consultarles.

Hacer donaciones de dinero a organizaciones de comunidades marginadas garantiza que las personas puedan decidir y satisfacer sus necesidades reales. Haz donaciones a organizaciones dirigidas por comunidades marginadas, compra libros, música, arte de personas de comunidades marginadas, suscríbete a su Patreon, etc. Invita a tus amigos a hacer lo mismo.

Marzo (y cada mes del año) es un momento para celebrar a las mujeres. Es nuestra responsabilidad garantizar que el feminismo sea un espacio seguro, acogedor y liberador para que todas las personas puedan celebrarlo. Afortunadamente, las personas con ciertos privilegios tienen el poder de usarlos para no callar cuando ven que ocurre una injusticia y hacerse a un lado para dejar un espacio que permita a las comunidades marginadas ser escuchadas. Porque la ignorancia voluntaria y perpetuar las mismas injusticias que comete el patriarcado nunca conducirán a la libertad.