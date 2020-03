Una de las últimas lecturas que hice en 2019 fue el libro Cuando somos el enemigo. Activismo negro en España. Hoy quiero hablar de él y desenredar un poco lo que pasa cuando, como digo en el título de este artículo, somos el enemigo.

El autor

El autor del libro es Jeffrey Abé Pans, un joven afrodescendiente nacido, como yo misma, en la diáspora. Jeffrey Abé Pans es activista negro.

Una de las ocasiones que recuerdo con mucha claridad fue una conversación que él y Antumi Toasijé tuvieron sobre panafricanismo en el marco de una de las ediciones del festival Black Barcelona. Me fascinaron. Los dos.

Abé Pans es un joven inteligente, locuaz, con un discurso potente, con mucho que decir y que debe ser escuchado. Por lo tanto, un libro suyo es una muy buena noticia.

La portada

La portada del libro es obra de Doctor Mackandal, pseudónimo de Ken Province. Ken y su compañera Deborah Ekoka son las personas al frente de United Minds, un paraíso cultural para la comunidad afro. United Minds no solo es una librería especializada en literatura producida por autorxs afro, sino un espacio socio cultural que, además de contar con la librería, se dedica a divulgar la cultura afro a través de su catálogo bibliográfico y de las diferentes actividades culturales que proponen, tales como presentaciones de libros, conversatorios y talleres.

Ken Province, además de librero y promotor cultural, es el autor de dibujos como el de la portada de este libro. La originalidad de los dibujos de Province se caracterizan por estar hechos en un solo trazo. En el local de United Minds podrás encontrar merchandising con estos originales dibujos.

La editorial

El libro está publicado por la Editorial Mey, al frente de la cual se encuentra una de las mayores referentes de la comunidad afro en España, Remei Sipi Mayo. La editorial está especializada en la publicación de obras de autorxs africanxs y, en particular, guineoecuatorianos.

El objetivo de la Editorial Mey, al publicar libros de autorxs afro, es paliar la ausencia de literatura africana de la que adolece el mercado literario español. Aunque es cierto que últimamente algunas grandes editoriales se han animado a publicar obras de autores afro, pocas de ellas miran hacia dentro del propio territorio español. Por esto es díficil encontrar los textos de autorxs afro en lengua española en sus catálogos.

El libro

Cuando somos el enemigo. Activismo negro en España es un libro coral que recoge los ensayos de diversxs autorxs. Desde el prólogo, escrito por Irina Ila, hasta el final del libro, podemos leer los textos, los testimonios y las experiencias de Ngoy RAmadhani Ngoma, Yeison F. García López, Mariana Olisa, Antumi Toasijé, Kaire Ba Dejuan, Mocache Massoko, Ivonne González, Justo Aliounedine Nguema Pouye y del propio Jeffrey Abé Pans.

El título

Las personas que nos dedicamos al activismo negro en España somos el enemigo. No es tanto que lo seamos, sino que es así como se nos percibe.

La percepción social, del común de las personas, se materializa en el rechazo de todas esas personas que dicen "yo no soy racista, pero... pero sí que son racistas. El tema es que creen que el racismo es algo muy violento y explícito, como la agresión verbal o física, cuando en realidad el racismo va mucho más allá de eso, tal y como expliqué en el artículo que enlazo.

En los debates sobre racismo se nos llama racistas-pero-al-revés, cuando el racismo inverso no existe. Ya lo comenté en este artículo: ser activista negrx no significa estar en contra de las personas blancas. Ser activista negrx significa estar en contra de la blanquitud como sistema supremacista.

La percepción institucional se refuerza a nivel administrativo, político, económico, educativo, permeando todas las esferas y, como siempre digo, conformando un sistema que se puso en marcha con la colonización y que, lejos de desaparecer, se consolida, se perfecciona y se sofistica al tiempo que lo hace la sociedad.

El título del libro, por lo tanto, no podría ser más acertado.

Para terminar

No quiero cerrar este artículo sin recomendarte que leas Cuando somos el enemigo. Activismo negro en España. En tan solo ciento ochenta y cinco páginas aprenderás mucho sobre el movimiento negro y descubrirás que no somos el enemigo. Somos una comunidad que intenta articularse para luchar por el reconocimiento y la reparación. Tal vez el día que se entienda que con el respeto a los derechos humanos de las comunidades que los reclaman gana toda la sociedad, veremos que no hay enemigo que valga.