Suele ser habitual que en mis mensajes directos me encuentre mensajes de personas blancas que me dicen algo del estilo: "Desirée, he encontrado esta publicación en [red social que prefieras] y creo que es racista, pero no me corresponde a mí decirlo. ¿Le puedes echar un vistazo?".

Como esto pasa con mucha frecuencia (y en estos tiempos de racismovirus, más), hace algunos días publiqué un vídeo en mi cuenta de TikTok con propuestas de qué hacer y qué no hacer ante esas situaciones. Después pensé que un vídeo de quince segundos no es suficiente, y que valía la pena desarrollar las propuestas. Por esto estoy escribiendo hoy este artículo con propuestas de qué hacer y qué no con el contenido racista en internet.

Qué no hacer

Vamos a empezar con las propuestas de lo que no hacer. Insisto: son mis propuestas; no son mandatos incontestables, sino sugerencias basadas en mi experiencia personal. Así que pongámonos en situación: entras en una red social (cualquiera, porque en todas hay racistadas) y lees/ves algo que te activa la alarma. Te parece racista pero no tienes la certeza. Estas son algunas cosas que deberías intentar no hacer.

Esperar a que te confirmen que es racista

Cuando algo te hace sospechar de que es discriminatorio es probable que lo sea. No es una verdad universal, ni mucho menos; pero por norma general, como dice el refrán, «cuando el río suena, agua lleva».

Aún así, hay personas [blancas] que suelen esperar a que una persona afro o de otra comunidad racialmente discriminada dé la confirmación de que lo es. Yo te propongo que no esperes a que te confirmes si ese contenido es racista, sobre todo, si ya te ha llamado la atención.

Hacer como si nada

Mirar hacia otro lado no aporta nada ni cambia nada. Entonces no tiene mucho sentido que sepas identificar un acto racista si no vas a hacer nada al respecto. Ya que te tomas la molestia de escribir a otra persona, enviarle un enlace de algo que consideras que está mal, no te quedes ahí.

Supongo que, para ti, ya has hecho algo: enviárselo a otra persona. Pero eso es simplemente quitarte la responsabilidad de encima y pasársela a otra persona. Y eso, si te consideras, antirracista, no es actuar. Es echar balones fuera.

Pedirle a una persona no blanca que lo denuncie

Hacer como si nada no ayuda; pero pedirle a una persona no blanca que lo denuncie tampoco me parece una buena opción. Te explico por qué.

Escribes a una persona particular y le pides que vea una publicación cuyo contenido puede ser potencialmente impactante a nivel emocional. Evita eso. A veces un contenido que para ti puede ser inofensivo puede resultar fuente de ansiedad para una persona afro, ya que sabe que esa es una situación a la que puede verse sometida.

Comentar públicamente

A los algoritmos de las redes sociales les da igual que algo sea racista o no lo sea. Lo que miden es la interacción. Así que si en una publicación hay muchos comentarios, el algoritmo de la red social mostrará más esa publicación porque entiende que es interesante. Por eso, aunque lo que veas te parezca reproblable, es mejor que no hagas ningún comentario en la publicación.

Qué hacer

Ahora que ya te he sugerido qué no hacer, imagino que te vendrá bien tener algunas alternativas, así que a continuación te hago tres propuestas de acciones a llevar a cabo en sustitución de lo que no hay que hacer.

Aprender a identificar

En vez de esperar a saber si algo es racista o no lo es, aprende a identificarlo. Si te preguntas cómo, la respuesta es fácil: edúcate.

Hay muchas formas en las que puedes educarte: puedes leer libros escritos por personas afro y de otras comunidades racialmente discrinadas. También seguir a activistas antirracistas en redes sociales.

Otra cosa que puedes hacer es participar en actividades organizadas por colectivos. Muchas de esas actividades son formativas y algunas incluso son gratuitas. Aprovecha la oportunidad para formarte.

Actuar

Desmond Tutu fue un clérigo y teólogo sudafricano conocido por su labor como activista. Tutu dijo: «Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor». Así que no hagas como si nada. No hagas como que no lo has visto. Si actúas así, te haces cómplice.

Al no hacer nada permites que ese comportamiento racista se perpetúe. No valides las situaciones discriminatorias. Debemos dejar de tolerar el racismo y pasar a la acción.

Enseñárselo a una asociación antirracista

Esta es la alternativa que te propongo a enseñárselo a una persona en particular. Puedes acudir a un colectivo que se dedique a la denuncia pública de estas situaciones. Cada vez hay más colectivos con los que puedes contactar. SOS Racismo, por ejemplo es una alternativa. Su sección Es Racismo es una plataforma de denuncia y visibilización del racismo promovida por SOS Racismo, así que es una buena idea contactarles.

Reportarlo en la red social

Antes ya te he dicho: no comentes públicamente. Reporta el contenido en la red social en la que esté publicado. Es lo que pedimos muchas veces cuando vemos algo flagrante: que reportes. Te aviso: en según qué redes sociales es más útil reportar por spam que por incitación al odio. Y aún así, a veces ni siquiera eso resulta útil. Lo más probable es que recibas un mensaje automático al cabo de poco rato que te informe de que el contenido que denuncias no infringe ninguna directriz de la plataforma. Paciencia.

Si eso ocurre, pide de nuevo la revisión de ese contenido. Por lo general, el mensaje está enviado desde un bot de la plataforma. En Instagram, por ejemplo, cuando recibes el mensaje, puedes solicitar de nuevo la revisión y creo que es entonces cuando se revisa manualmente.

Para acabar

Cuando publiqué el vídeo corto, alguien [un hombre blanco] me hizo un reproche: «¿Ahora tampoco vamos a poder decir qué es racista?». Evidentemente, esta persona no me entendió. Por si acaso queda alguna duda, lo aclaro ahora: señalar el racismo y cualquier otra conducta de incitación al odio es responsabilidad de toda la sociedad. Por lo tanto, sí: es tu responsabilidad señalar el racismo. Solo te doy algunas ideas sobre cómo hacerlo para que lo hagas desde el respeto y los cuidados, que también son importantes.