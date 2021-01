Por qué no hablo con blancos sobre racismo

Reni Eddo-Lodge es una escritora y periodista británica. Ha colaborado con The New York Times, The Guardian, The Daily Telegraph y BuzzFeed entre otros. Hace siete años, en 2014, Eddo-Lodge publicó en su blog un post titulado "Why I am no longer talking to white people about race", cansada y quemada de la incomprensión que le producía precisamente eso: hablar sobre racismo con gente blanca.

A raíz de esa publicación, en 2017, la autora publica un libro compuesto de siete capítulos en formato de ensayo con el mismo título que el artículo publicado en su blog tres años antes. La obra se ha convertido en un bestseller que se ha vendido en muchos países.

La publicación le valió a Eddo-Lodge entrar en la lista de las treinta personas menores de treinta años más interesantes en los medios digitales; también en la lista de las cien mujeres más inspiradoras de la revista Elle, y en la lista Forbes del Reino Unido de las treinta personas menores de treinta años más influyentes en medios y marketing. Y, además de esto, Reni Eddo-Lodge es editora de su propio podcast, About race with Reni Eddo-Lodge.