bell hooks: otra estrella en el firmamento

El miércoles por la noche, el mundo se hacía eco de la triste noticia: el fallecimiento de bell hooks a causa de una insuficiencia renal. Sirva este artículo de esta humilde columna como pequeño homenaje a esta gran mujer cuya gran contribución a la historia del feminismo no ha tenido mucha relevancia en el Estado español, a pesar del gran peso que ha tenido.

Quién fue bell hooks

Nacida en 1952, en el seno de una familia Watkins, una familia de clase trabajadora de Kentucky, sus padres la llaman Gloria Jean, cuando empiece su carrera literaria, adoptará el nombre de bell hooks, inicialmente como pseudónimo, en honor a su a bisabuela materna, Bell Blair Hooks, y escribiéndolo deliberadamente en minúsculas con la intención de que la atención se dirigiera a sus obras, y no a su persona porque, según ellas, solo las ideas debían ser mayúsculas.

Más allá de eso, bell hooks fue una pensadora brillante, audaz, con una prosa sencilla y certera. Su producción literaria puso en la palestra el papel de las mujeres negras en el feminismo y, por extensión, la invisibilización e instrumentalización de las mismas, debido a la preeminencia de un feminismo hegemónico que ponía el foco en las reivindicaciones de las mujeres blancas, obviando cómo la raza, el género y la clase debían de ser contemplados conjuntamente al analizar la situación de las mujeres.

bell hooks abogaba por la comunión entre el feminismo, los derechos civiles y la economía, porque el sexismo, el racismo y el clasismo, como sistemas de opresión, se entrelazan. Sí, amigas, estamos hablando de ese concepto que tanto gusta: la intereseccionalidad. Antes de que Kimberlé Williams Creenshay acuñase el término en 1989, bell hooks ya hablaba de interseccionalidad, aunque evidentemente, no fue (ni és) la única pensadora y feminista negra hablando del término. Desde que surge el feminismo negro, la interseccionalidad es algo de lo que hablan las feministas negras, ya que el sexismo y el racismo atraviesan nuestra experiencia. De ahí que fueran las feministas negras quienes pusieron el foco en la necesidad de tener en cuenta la interactuación de diferentes opresiones.

El feminismo es para todo el mundo

Yo diría que este es el libro de hooks que más se ha dado a conocer en el contexto español. Se trata de un libro publicado el año 2000, que se convierte en una introducción fácil de leer sobre la necesidad de aplicar la teoría de la interseccionalidad en el feminismo. Y que se añade con frecuencia a las listas de lectura sobre feminismo. Sin embargo, bell hooks escribió mucho más sobre feminismo, del que dijo:

Es obvio que muchas mujeres se han apropiado del feminismo para servir a sus propios fines, especialmente aquellas mujeres blancas que han estado al frente del movimiento; pero en lugar de resignarme a esta apropiación, elijo reapropiarse del término 'feminismo', para enfocarme en el hecho de que ser 'feminista' en cualquier sentido auténtico del término es querer para todas las personas, hombres y mujeres, liberación de los patrones de roles sexistas, la dominación y la opresión.

Mas allá de este libro tan conocido, bell hooks escribió un total de cuarenta libros, y es una pena que no todos estén traducidos al español. Yo no sé si me leen editoras, pero sería muy interesante poder acceder a toda la producción literaria de esta grandísima mujer. De momento, y en español, por si te animas a leer, destaco los siguientes títulos, que puedes adquirir aquí:

¿Acaso no soy yo una mujer? (Ed. Consonni) Enseñar a transgredir (Ed. Capitán Swing) El deseo de cambiar (Ed. Bellaterra) Teoría feminista: de los márgenes al centro (Ed. Traficantes de sueños) Todo sobre el amor (Ed. Paidós)



Porque, si el feminismo es para todo el mundo, el afrofeminismo y el antirracismo también lo son. Y sobre estos temas también se puede aprender leyendo a bell hooks, ya que sus obras permiten acercarse a la cosmovisión de la autora sobre el papel de las mujeres negras a lo largo de la historia en el contexto estadounidense.

Hoy brilla una estrella más en el firmamento

El legado de bell hooks es tan amplio y necesario que una de las cosas que me apena de su muerte es que ha hecho falta que ya no esté para que, desde el anuncio de su fallecimiento, las redes se hayan llenado de mensajes y muestras de pésame. Siento que en España no era muy conocida, como pasa con muchas otras feministas negras. Habrá que preguntarse por qué, a pesar de que la interseccionalidad sea una palabra tan cool, el conocimiento de referentes feministas negras y racializadas es tan limitado: podríamos hablar, por ejemplo, de la necesidad de revisar los temarios de todos esos posgrados y esas maestrías sobre género y feminismo —y a los cuerpos docentes que los imparten— , no vaya a ser que todas esas formaciones sean sea so white, como los Oscars, y eso esté invisibilizando a otras referentes fuera del feminismo hegemónico.

En cualquier caso, espero que todas esas demostraciones de tristeza y dolor por la pérdida de hooks sirvan para tener más presentes sus aportes y todo el conocimiento presente en sus obras, que no son pocas. Ojalá, a partir de ahora, sea reconocida en España y por el feminismo español como la gran referente que sigue y seguirá siendo, no solo para las mujeres negras, sino para cualquier persona que quiere contribuir a desmantelar las estructuras de opresión que nos privan de disfrutar y vivir de forma plena y como queramos vivir.