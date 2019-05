Choque de realidades en el caso Bankia: afectados Vs el gurú económico de Vox

Hasta ahora, las comparecencias en el juicio al caso Bankia se han limitado básicamente a figuras de las altas esferas: un mundo paralelo en el que quienes sufrieron el impacto brutal en sus vidas de las operaciones de esa mitad del cielo no eran más que números en las frías estadísticas de los trapicheos financieros.

Esta semana, el miércoles, durante un solo día, escucharemos en el juicio las historias de las víctimas de la salida a bolsa de Bankia: la gente que defendemos —sí, somos acusación, pero en realidad se trata de defensa frente a la impunidad y la injusticia—, gente con la que, prácticamente sin recursos, hemos conseguido llegar hasta aquí, marcando un hito nunca visto antes en la lucha de la ciudadanía contra los abusos de quienes manejan el sistema financiero.

Este paréntesis de dolorosa realidad contrastará fuertemente con lo que vendrá poco después: las comparecencia de los expertos pagados por las defensas de los políticos y banqueros que acusamos. Este contraste lo personaliza y lleva al paroxismo la trayectoria de una persona en particular, Rubén Manso Olivar; un interesante caso que nos ayuda a entender como la actual configuración procedimental de la Justicia produce inevitablemente un sistema político abusivo.

El turno de los peritos en el juicio oral del caso Bankia será el momento clave.

Fueron los informes de los peritos independientes —independientes porque no pagados por las partes— que nos daban la razón en nuestra denuncia inicial (que Bankia ya estaba quebrada cuando la sacaron a bolsa y lo sabían)

los que dieron un vuelco al caso. A partir de ahí se desató la tormenta contra esos peritos. Las presiones por parte de la cúpula del Banco de España acabaron provocando una terremoto interno que aceleró la dimisión de la la cúpula.

A esta campaña de presión a los peritos independientes se sumaron las defensas de los políticos y banqueros acusados con sus peritos de pago. La defensas aprovechan una deficiencia grave del sistema jurídico: nunca, que sepamos, ningún perito ha sido condenado por nada que haya justificado, aunque fuera una barbaridad injustificable.

Gracias a esta laguna del sistema vemos prosperar muchas carreras.

De todo los peritos que han participado en el caso Bankia llama la atención particularmente el recorrido de Rubén Manso. Fuera cual fuera el abuso juzgado, nos lo encontramos dispuesto a ofrecer sus servicios remunerados al banco en contra de las víctimas. No ha sido solo el perito de Bankia, sino también lo era del Banco Popular, en preferentes, suelo, en hipoteca multidivisa…

De hecho, este perito es bien conocido por la asociación de afectados Asufin, que cuenta con más de 1.300 socios y se lo han encontrado enfrente “fuera cual fuera el abuso juzgado, como con el tema de la estafa de los swaps a pesar de las numerosas sentencias que decían lo contrario”, señala la plataforma.

La única estrategia de Bankia, Rato y compañía es contraponer todos los peritos que el dinero puede pagar a los peritos independientes, y la impresión es que, en este sentido, con Rubén Manso siempre se puede contar.

Pero la próxima vez que veamos a Rubén Manso comparecer en el caso Bankia será YA sin careta. Ahora es el gurú económico de Vox y propone como receta política lo que parece haber practicado como profesional: quien paga se salva.

Yo no quiero que el Estado me solucione la vida, entre otras cosas porque es lo que le da gracia a la vida: solucionarla, no que te la den hecha

— Rubén Manso Olivar (@rubenmansolivar) 28 de marzo de 2019