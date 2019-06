Madrid Central y la cacería del zorro

No, los militares no nos ‘convertiremos’ en policías locales

En 2005 se prohibió la cacería del zorro en el Reino Unido. Terminaron las persecuciones de jinetes con chaquetas rojas y gorros negros a caballo, rodeados de perros que hemos visto en películas y cuadros. Imágenes de la sociedad inglesa más anticuada y elitista, muy lejos de la realidad cotidiana de la ciudadanía del Reino Unido. El debate fue parte de la agenda pública durante un tiempo prolongado. Curioso para una actividad en la que participaba el 0,4% de la población. En el fondo la cuestión era otra, el cambio de ideas, la tradición frente a nuevos valores, la añoranza ideológica frente a la realidad.

El cambio climático es un hecho. No es un problema nuevo, pero ha cambiado de forma. Si hace unos años la opinión pública referenciaba en la deforestación de la Amazonía o el deshielo de los polos, ahora es la ola de calor y la salud que nos afecta directamente. Y por mejorar la salud estamos dispuestos a relegar la economía, la comodidad o la velocidad en nuestra escala de valores, algo impensable hace apenas una década. La sociedad española ha cambiado sus prioridades.

Madrid Central ha sido la respuesta a un problema de salud identificado por la opinión pública. Sus resultados objetivos y cuantificados son buenos. Ha bajado la contaminación, se ha reducido el tráfico y no ha disminuido la actividad social y económica en la almendra central. La movilidad alternativa –transporte público convencional, vehículos eléctricos de alquiler y bicicletas- han permitido ajustar la demanda y el sistema funciona bien. En unos pocos meses ha pasado a formar parte de la dinámica habitual de la ciudad, como pasó en otros lugares que hicieron antes lo mismo como Orense, Nueva York o Copenhague. No ha sido un problema para la cotidianidad.

El cambio de gobierno municipal ha abierto un debate irreal sobre Madrid Central en el que todo se mezcla. Hay que distinguir dos cuestiones. La primera es la necesidad de reducir la contaminación, un problema claro que tiene que ser resuelto por indicación expresa de la UE y del gobierno estatal. La contaminación es un hecho. La segunda es cómo abordar este problema, con que políticas públicas. El ayuntamiento de Manuela Carmena puso en marcha una acción similar a las que han emprendido otras ciudades en los que los resultados eran positivos. No era un experimento, era la aplicación de una política exitosa ¿hay otras posibilidades? Si las hay no se han puesto encima de la mesa.

La campaña electoral PP-Cs-Vox se centró en eliminar Madrid Central, negando el problema y denostando la solución. El sr. Martínez-Almeida ha llegado a negar los datos contrastados de contaminación y a poner en cuestión el cambio climático durante la campaña. Ahora en el gobierno, no se atreve a negar el problema en voz alta y no tienen otra solución. Es lo que pasa cuando se va a las elecciones con un no-proyecto (negando exclusivamente lo que hace el otro) y luego se gana, que no se sabe qué hacer.

En este callejón el nuevo ayuntamiento tiene que tomar un rumbo. Lo más probable es que se vea obligado a mantener el proyecto, no tiene otro. Lo cambiará de nombre, lo maquillará e intentará que lo que fue su emblema electoral pase a segundo plano lo antes posible. En todas las campañas electorales desde 2005 los conservadores han prometido eliminar la prohibición de la caza del zorro. La última Theresa May. Pero no lo han hecho, porque no es posible.

Pero este gobierno de PP y Cs tiene dos problemas. Que puede no ser el más conservador de los últimos años, pero si el más incapaz. Y que el VOX que lo apoya forma parte de ese 0,4% de élites tradicionales que “cazan zorros” y que creen que el país es como se ve desde su pequeño mundo. Desde esa falta de recursos puede seguir negando la realidad a sabiendas de que miente y eliminar el proyecto. Eso llevaría un movimiento social y político permanente que apenas les dejaría aire durante la legislatura. Movimiento que ya ha empezado ¿querrán salir a cazar zorros?