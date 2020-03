En casa con Itziar

Si hace un par de semanas me dicen que iba a estar en casa encerrada por un virus que ha provocado una pandemia mundial, hubiera dicho: "¿Es el guión de una nueva serie?". Acto seguido hubiera preguntado si hay algún personaje para mí y así poder interpretarlo, y luego hubiera intentado que mis representantes hicieran encaje de bolillos para ajustarlo en mi agenda, que estaba llena hasta septiembre sin un solo hueco.

Hoy, desde mi casa, mi agenda está vacía, se me han caído todos los proyectos que tenía y el hueco es enorme. No hay ingresos a la vista y sí muchos pagos por venir; así es nuestra vida como actores: nada nuevo, pero con el añadido de la incertidumbre, y eso sí es nuevo.

Es curioso cómo vivimos todos y todas la cuarentena. Tenemos en común que nos quedamos en casa por precaución, eso es importante. Luego viene cómo nos entretenemos: muchos estaréis viendo proyectos audiovisuales en los que he participado como Vis a Vis, Campeones, Pieles, 0 u otros. Me alegra saber que en momentos difíciles, como el que estamos viviendo, mi trabajo puede servir para hacer más llevadero este surrealista momento histórico que estamos viviendo. Yo siempre me he considerado una trabajadora del espectáculo, y he decidido tomarme este encierro como un espectáculo nuevo.

Es por eso que, gracias a Público, voy a poder compartir momentos divertidos, reflexivos, ácidos, con humor, de mi peculiar cuarentena, con un vídeo cada viernes desde mi casa que llamaremos #EnCasaConItziar

Espero amenizar vuestros momentos de reclusión hasta que todo esto pase, y podamos ponerlo en un guión y volver hacer series o películas.

Aquí el vídeo presentación: