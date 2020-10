Por una renta básica incondicional en Europa

A principios del año 2001 se creó la Red Renta Básica y desde el año 2002 es sección oficial de la organización internacional Basic Income Earth Network. Poco nos podíamos imaginar el grado de difusión y conocimiento que ha conseguido esta propuesta en el último lustro.

Pero, tal vez, ha sido en estos últimos meses de pandemia cuando más se está hablando a escala estatal e internacional de la Renta Básica incondicional (RB). Mero ejemplo, el 22 de septiembre, en el discurso del 75 aniversario de la ONU, su Secretario General dijo que "La inclusividad implica invertir en la cohesión social y poner fin a todas las formas de exclusión, discriminación y racismo. Implica establecer una nueva generación de protección social, con cobertura sanitaria universal y la posibilidad de una Renta Básica Universal."

Más allá de personas del ámbito de la academia, de la política o del activismo, durante estos últimos meses han sido numerosos los colectivos que han reclamado, a través de diversos manifiestos, la necesidad de una renta básica. Entre ellos, solo por citar algunos, se encuentran colectivos del Trabajo Social y la Educación Social, del sector de la cultura, del movimiento feminista y LGTBI o de entidades que trabajan con personas con sufrimiento psíquico.

Poco después del período de confinamiento y del estado de alarma, el 20 de junio, se realizaron distintas movilizaciones en varios lugares de la geografía del Reino de España en defensa de un "plan de choque social", con más de 500 entidades diversas (entre ellas el sindicato de inquilinos y varios sindicatos alternativos). Para asombro de muchos, dicho plan de choque social, en su primer punto, pedía el "establecimiento de una renta básica incondicional."

Y esta movilización con la reivindicación de la RB fue recordada dos días después en el Congreso de los Diputados. Uno de nosotros explicó en la "Comisión de reconstrucción económica y social" que "Una movilización de más de 500 entidades hace 48 horas, una respuesta a una encuesta con una proporción de 2 a 1 entre la ciudadanía, y una iniciativa legislativa europea que se iniciará en los próximos meses. Cada cual puede darle mucha, poca o hasta ninguna importancia. Pero el aviso para personas con antenas sociales seguro que es útil."

Se observará que se mencionaba una "iniciativa legislativa europea que se iniciará en los próximos meses". Ahora ya ha empezado. El 25 de septiembre exactamente, empezó la recogida de firmas de una iniciativa ciudadana europea por una renta básica incondicional y universal. En estos momentos ya se llevan recogidas 30.000 firmas que por las fechas (hay el plazo de un año para recoger un millón) no está nada mal.

En esta iniciativa ciudadana europea puede leerse: "Nuestro objetivo es la implantación de una renta básica incondicional en toda la UE que garantice a cada persona su existencia material y la oportunidad de participar en la sociedad como parte de su política económica."

La renta básica incondicional que se reivindica a la Unión Europea no es una renta para personas en situación de pobreza, del tipo Ingreso Mínimo Vital de cuyo desastre hasta el momento sería redundante insistir. Se trata de una renta universal e incondicional, sin control de recursos, no sujeta a límite de ingresos, ahorros o propiedades. Cualquier persona, con independencia de su edad, ascendencia, nacionalidad, lugar de residencia, profesión, etc. tiene derecho a recibirla como derecho de ciudadanía.

Individual: independiente del estado civil, la cohabitación o la composición familiar. Independiente de los ingresos o los bienes de otros miembros del hogar o de la familia.

Incondicional: como derecho humano y legal. No estará sujeta a ninguna condición previa, ni a la obligación de aceptar un empleo remunerado, demostrar la disposición a trabajar, formarse o participar en un servicio a la comunidad. ¿Acaso te piden reciprocidad cuando vas a la sanidad pública? No. Los derechos universales son, simplemente, derechos.

Cuantía suficiente: el importe de la renta básica "debe bastar para alcanzar un nivel de vida digno y acorde con el nivel social y cultural del país en cuestión. Debe impedir la pobreza material y abrir la posibilidad de participar en la sociedad. Esto significa que el importe neto de la renta básica debe ser al menos superior al nivel de riesgo de pobreza según las normas de la UE, que corresponde al 60% de la denominada renta media neta equivalente nacional. En los países donde la mayoría de la población tiene bajos ingresos y, por tanto, la renta media es baja, a la hora de determinar el importe de la renta básica debe utilizarse un valor de referencia alternativo (por ejemplo, una cesta de bienes y servicios) que garantice una vida digna, la seguridad material y la plena participación en la sociedad."

Y cuando estábamos acabando este texto, llega la noticia de que en la comunidad autónoma de Euskadi (CAE) se va a iniciar una Iniciativa Legislativa Popular también por una RB incondicional.

También es bueno recordar y aclarar que la RB que se solicita en ambos casos, tanto en Europa como en la CAE no sustituye al Estado del bienestar, sino que lo completa y lo transforma. Por lo tanto, y como debería quedar claro hasta para el mayor enemigo de la RB por desinformado que estuviere, ésta es una defensa de una RB que en nada tiene que ver con algunas propuestas de derechas que han surgido desde ámbitos cercanos al credo neoliberal.

Por todo ello, creemos firmemente que estamos ante una iniciativa que hay que aplaudir y que puede ofrecer una cierta esperanza para poder cambiar un futuro que en estos momentos no es nada halagüeño. Que no nos detenga el miedo.