D10S ha muerto, dos veces (con permiso de Nietzsche).

El 25 de noviembre puede pasar a la historia como un día aciago para la comunicación. Hubiera sido un día dedicado a un tema principal: 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tema importante, candente y de actualidad. Pero todo cambió con la muerte de dios. Tve 1 abrió el informativo de las 15h con casi veinte minutos dedicados a la muerte del Maradona D10S. Lo de la mujer quedaba en secundario, resumido en unas imágenes de primer plano de una emocionada y compungida Ministra de Igualdad en un acto oficial sobre el tema (que, al poco ya corrían por las redes: "no está a la altura, una ministra no se puede poner así, a llorar…"). Pero el telediario seguía… ¿con qué?: con la sección de deportes, otros 20 minutos sobre Maradona. Dos tercios del tiempo de los informativos dedicados a ÉL. Las noticias del día contra la violencia machista quedaron como fina loncha dentro del sándwich informativo, le hicieron el bocadillo. Poco antes, Ferreras había dedicado su programa en la Sexta a lo mismo, a la muerte del astro rey. Un emocionado, compungido, desatado, espectacularizado Ferreras, a punto de explotar con la noticia más importante de la historia y de su vida. Es decir, estaba al rojo vivo como prácticamente todos los días. El partido del siglo de cada día. Los informativos o son espectáculo o son la nada.

En el mismo día ya aparece alguna tímida crítica al dios "una vida controvertida" marcada por las drogas… En los días siguientes se suceden miles de homenajes y minutos de silencio en todo el mundo, con cientos de miles de personas compungidas, llorando. Escenas de violencia en su velatorio… Y más informaciones "controvertidas", ya aparecen los/las aguafiestas, hay quien no está de acuerdo en seguir con los homenajes, especialmente desde el movimiento feminista se van exponiendo hechos y críticas.

La segunda muerte de dios

Pero ¿Quién ha muerto? ¿ha hecho algo importante por el bienestar de la gente? ¿por cambiar el mundo, por la paz, por la justicia? ¿por mejorar su pueblo? ¿ha muerto un gran científico, un líder social?

Pues no. Se comentan algunas informaciones de que pegó a su expareja y quedó grabado, y otras denuncias por violencia. No reconoció durante años a varios hijos. La futbolista Paula Dapena protesta silenciosamente en público y declara "mis ideales no me permiten homenajearlo": recibe amenazas de muerte.

En una inefable entrevista a sí mismo, Maradona se preguntaba qué hubiera sido de él sin la maldita cocaína, "hubiera sido otro Maradona", se ha perdido ese gran Maradona.

Confesó que desde que jugó en el Barça (1982) comenzó con la cocaína y se hizo adicto. Resulta que sí, que nos hemos perdido a ese otro hipotético gran Maradona. Desde 1982 a 1991 Maradona jugaba dopado y no ha pasado nada, ni antes ni después ¿Cuántos goles metió gracias a una fortaleza física dopada? Maradona abandonó Italia después de obtener su primer positivo por dopaje en la temporada 1990-91 y terminó por retirarse en 1997. A cualquier otro deportista profesional se le hubieran retirado los títulos obtenidos entre 1982 y 1991. Se le hubiera denostado públicamente, como ha pasado con ciclistas famosos, atletas, etc. Pero ya sabemos que "fútbol es fútbol" y gana el que mete más goles. Lo demás son tonterías. Frases que resumen el máximo exponente intelectual del deporte-espectáculo de masas.

Había obtenido una fortuna como "el mejor jugador de la historia del mundo" y tenía cientos de miles de seguidores que le adoraban. Después de retirarse fue entrenador y "conductor televisivo" en Italia y en Argentina, participó en películas y documentales.

¿Por qué gustaba tanto Maradona y tenía tantos seguidores? En Argentina vale: es un ídolo en la memoria colectiva viva de un país de pasiones, descendientes de hispano-italianos que parece han heredado multiplicadas las pasiones mediterráneas. Pero ¿en el mundo? ¿Qué hizo Maradona por la gente? ¿Dedicó su creciente fortuna a crear escuelas, a centros sociales, a mejorar la vida de su pueblo, a ayudar a los suyos, a algo útil? Pues parece que no, más allá de algunas donaciones para campos de futbol barriales y de camiseteas firmadas.

¿Qué hace que un violento machista drogadicto sea tan popular? Algunas explicaciones: Maradona conserva la imagen durante toda su vida de que es uno más del pueblo, viste y aparenta vivir como uno más. Y de izquierdas o, al menos, amigo de líderes populares de alguna izquierda, Fidel Castro, Maduro. Admirador del Che Guevara que lleva tatuado en el cuerpo. El día de su muerte numerosos líderes de izquierdas le han llorituiteado abundantemente.

Pero lo que hizo más popular a Maradona, después de lo de meter goles, fue que venía de una "familia humilde", de uno de los barrios villamiseria argentinos y no renegó de su origen. Esto es lo fundamental, lo que le encanta a cualquiera y al neocapitalismo más: veis, es la demostración palpable de que si te esfuerzas llegarás a ser rico y famoso, vengas de donde vengas. Da igual que hayas nacido pobre, puedes llegar a ser rico.

El discurso se repite una y otra vez: todos somos iguales, el sistema es democrático y perfecto, da las mismas oportunidades a todos, solo es cuestión de esfuerzo… y, conclusión lógica: el que se queda en la pobreza es porque es un vago o porque no se esfuerza lo suficiente. O, simplemente se ha acostumbrado, adaptado a vivir así, o es por su cultura, costumbres, etc. Para esto el fútbol es el deporte rey. No tienes que ir a un colegio de pago, ni tener familia pudiente que te pague escuelas elitistas para deportes profesionales. Para sobresalir solo tienes que meter goles.

Alguno dirá: pero es que un caso como el de Maradona solo hay uno entre un millón y me quedo corto ¿qué pasa con los 999.999 restantes que lo intentan y no lo consiguen? Pamplinas, si Maradona lo consiguió ¿por qué no lo va a conseguir cualquiera? Bueno sí, responde el neoliberal mediador que quiere ser más ecuánime, vale que Maradonas hay pocos, pero tampoco hace falta hacerse rico, hay muchos otros ejemplos de empresario-emprendedores que han salido adelante y al menos han abandonado la pobreza. Conclusión, el capitalismo "funciona": dejamos un caso de cada millón y nos quedamos en que uno de cada cien mil sí sale de la pobreza.

No tenemos por qué juzgar una vida concreta, pero, puestos, parece que lo más difícil es que se pueda llorar y criticar al mismo tiempo ¿Tan difícil es reconocer que una persona popular, que nos cae bien por su estilo y trayectoria de éxito, sea al mismo tiempo un cabrón en su vida privada y en parte de la pública? Queremos que las cosas sean blancas o negras, los grises nos estropean el traje ético.

¿Creemos realmente que una vida así se puede homenajear y poner como ejemplo a seguir para nuestra infancia y juventud?

El dios Maradona ha muerto, dos veces. La primera fue el 25 de noviembre. La segunda fue en los días siguientes, no tiene fecha concreta. Ha bastado que se hable de él en lo concreto y se sepa algo de su vida. Por su segunda muerte cayó del cielo y se quedó como uno más entre el resto de los mortales. Ya lo dijo Nietzsche en boca de Zaratustra: Dios ha muerto, pero hay quien no se ha enterado.