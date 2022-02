Un agridulce punto de inflexión para Yolanda Díaz

Se presumía un día grande en el Congreso de los Diputados (las triquiñuelas de las derechas lo ensombrecieron a última hora): el decreto de la reforma laboral ha sido convalidado. Día agridulce para Yolanda Díaz: no salió adelante con la mayoría que le hubiera gustado.

La medida estrella de la legislatura para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no ha sido apoyada por tres de las piezas clave del bloque de la investidura: ERC, PNV y EH Bildu. Los apoyos de las derechas de Ciudadanos y PDeCat han sido necesarios. Lo de UPN es otra cuestión, cómica o trágica está por ver. También ha sido imprescindible el de Alberto Casero, diputado por Cáceres del PP, que votó ‘sí’ cuando quería votar ‘no’. Gracias a él hay reforma laboral.

Antes del circo fue el pleno. Dureza en las intervenciones de los portavoces que hasta ayer eran aliados parlamentarios. Dura Díaz, a primera hora de la mañana, especialmente contra ERC. Duro Gabriel Rufián contra Díaz y Unidas Podemos. Hizo lo propio Aina Vidal, diputada de En Comú Podem, contra ERC. Las izquierdas, divididas. El bloque de la investidura, descompuesto. Y media legislatura por delante. En los corrillos con los periodistas parlamentarios, las partes esquivan las culpas y apelan a una pronta reconciliación.

A primera hora de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañaba a su vicepresidenta hasta el hemiciclo, la cual llegaba al Congreso rodeada de su equipo de fieles. La imagen de los dos líderes juntos volvía, tras aquel paseo por los jardines de Moncloa. Sánchez se mantuvo en la bancada mientras Díaz pronunciaba su discurso defendiendo las bondades de la reforma. Enfrente de Díaz, las ministras de Podemos, Ione Belarra de Derechos Sociales y Agenda 2030 e Irene Montero de Igualdad. También escuchaba el responsable de la cartera de Universidades, Joan Subirats, de Comuns. Alberto Garzón, ausente por su positivo por covid-19. Los tres aplaudían los hits de la gallega desde la tribuna. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibía a la de Trabajo en su regreso a la bancada azul con un beso.

En torno a las 11 de la mañana, la imagen era completamente distinta. Díaz, casi sola en la fila de asientos de los ministros. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, también permanecía en escaño azul. Poco después, llegaba al Congreso Nadia Calviño. La fotografía cambiaba, las dos vicepresidentas juntas recibiendo las críticas de la oposición. Calviño y Díaz, ambas gallegas, han simbolizado durante los últimos meses dos vertientes del Gobierno contrapuestas. En octubre, ambas protagonizaron sonados enfrentamientos, precisamente, por el alcance de la reforma laboral.

Poco después volvían Belarra y Montero al Congreso, tras un acto conjunto en el que también participaban la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, la directora de Apoyo a las Reformas de los Estados Miembros, Nathalie Berger, el director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Díaz y Bolaños han sido los principales artífices de las negociaciones por parte del Gobierno durante las últimas semanas con los grupos parlamentarios para lograr la convalidación de la reforma. También ha habido labores de fontanería dignas de mención: Enrique Santiago, por Unidas Podemos, o Adriana Lastra, por el PSOE. Cuando se hacía patente que la propuesta de Díaz (con ERC, PNV y EH Bildu) no salía adelante, los socialistas se movían con agilidad. Viraje a la derecha, Ciudadanos y PDeCat han hecho posible la convalidación (y el diputado del PP que votó erróneamente).

En Unidas Podemos temen que esta geometría variable pueda operar para otras leyes de gran relevancia que quedan por aprobar. Sin embargo, la alternativa que ha intentado propiciar el PSOE no existe. Y este jueves se ha evidenciado. El PSOE había cerrado un acuerdo con UPN que no ha servido para nada. O bloque de la investidura o la nada.

Los grupos de la investidura aseguran que, desde Trabajo, no les han tenido en cuenta durante los meses en los que sindicatos y patronales estaban en la mesa del diálogo social. Afean al Gobierno que se haya comportado como si tuviera mayoría absoluta, cuando no la tiene. En el Ministerio niegan la mayor, argumentan que han mantenido informados a sus aliados parlamentarios mientras seguía la mesa de negociación.

El ala gubernamental del PSOE siempre ha garantizado que no se iba a tocar una coma del documento que firmaron tanto la CEOE como CCOO y UGT, lo contrario podía suponer que la patronal saliera del acuerdo. Un pacto patronal-sindicatos-Gobierno aplaudido desde las instituciones europeas en pleno despliegue del reparto de los fondos europeos. No había margen de mejora por la izquierda una vez había hablado Bruselas. El PSOE no lo iba a aceptar.

Díaz no ha conseguido brillar tanto como se esperaba de una jornada que, hace unas semanas, se presuponía histórica para la nueva líder de las izquierdas. Parte de sus compañeros de Unidas Podemos tampoco se lo han puesto fácil. Y es que la ruptura con el bloque de la investidura puede generar un paradigma nuevo para la segunda mitad de la legislatura si el PSOE se abona a pactar con Ciudadanos. También hay quien afea a Díaz haber compartido poca información con sus propias filas, sus propios diputados, sobre la propia reforma laboral.

La vicepresidenta tiene ahora tiempo para afrontar los nuevos retos, los cuales tienen que ver con asumir el liderazgo del espacio político. Y estos son dos principalmente. Por un lado, interno. Tiene por delante la construcción de un nuevo sujeto político, un proyecto que pasa, en primer lugar, por definir la relación con los partidos que integran Unidas Podemos (Podemos, IU, PCE, comunes, Alianza Verde…) y el papel que han de desempeñar estos. Además, en los objetivos de la gallega que se han ido desgranando, está el de ampliar ese espacio político.

En segundo lugar, habrá de definir cuáles son las alianzas políticas que quiere crear con otras fuerzas, una vez que ha quedado tocada la relación con el bloque de investidura, concretamente, con los soberanismos de izquierdas de Catalunya, Euskadi y Galicia (ERC, EH Bildu y BNG). Aunque esto último, viendo la furibunda reacción de las derechas y ultraderechas tras la polémica de la votación de la reforma laboral, se puede resolver con mayor facilidad. Y es que cuando la mayoría de la investidura se resquebraja, operan unas derechas escoradas hacia posiciones ultras. El entendimiento de las izquierdas es más imprescindible que nunca.