Catalanes de mierda

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no contento con haber hurtado a sus paisanos de Pirineos unos juegos olímpicos de invierno por una "pataleta política", dicen fuentes de las negociación, aún muy enfadadas, se ha permitido el lujo de señalar en Twitter a Pau Gasol, uno de nuestros grandes deportistas (y personalidades), como "aliado del independentismo" Lambán ha matizado después, al recibir un lluvia de tuits criticándolo, diciendo que el independentista es el Comité Olímpico Español (COE) que preside Alejandro Blanco.

Lo más curioso del tuit de Lambán, y que tampoco ha pasado desapercibido, es su referencia al baloncestista como "el catalán Gasol", sin venir al caso salvo si ese "catalán" huele a desprecio, como se ha interpretado. El presidente aragonés dice que a él no le molesta que le adjetiven con su origen. Lambán no es tonto, tampoco, y sabe perfectamente lo que significa subrayar el origen de Gasol en el mismo tuit donde culpas al independentismo (catalán) de hacer fracasar la candidatura de los juegos de invierno. Al respecto, por cierto y por algo será, hay un consenso generalizado entre técnicos, miembros del COE, especialistas deportivos, periodistas ídem... en que han sido las pretensiones políticas de Lambán las que han dado al traste con los juegos en los Pirineos. En plena época de desafección ciudadana hacia la política, bien aprovechada por el fascismo, este fracaso puede considerarse doble. O más.

A mí tampoco me molesta que me digan gallega, al revés, pero claro, el nacionalismo gallego, más allá de un rechazo generalizado en los sectores españoles de la derecha, no ha sido criminalizado hasta la náusea. Como el vasco en tiempos de ETA, ¿recuerdan? Vascos=nacionalistas=ETA. Fíjese el señor Lambán que tenemos hasta a un presidente del Gobierno de esa derecha más rancia, Mariano Rajoy, imputado en Andorra por esas tácticas de criminalización de Catalunya, ejercida con herramientas, dinero y personal del Estado, por votar al nacionalismo independentista mayoritariamente.

Tenemos también -y poco se habla de ello, pese a la gravedad incomparable de todo esto- un sinfín de conversaciones grabadas por el inefable Villarejo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; a jefes de Policía,... preparando una ‘operación Cataluña’ ampliamente documentada y adelantada por Público hace ya seis años. Esta operación, que al señor Lambán no le es ajena, consistía en inventar pruebas criminales contra dirigentes catalanes independentistas para reventar su liderazgo en la sociedad de Catalunya. Hay imputados y procesados por ello, incluidos, como digo, Rajoy en Andorra, y Fernández Díaz aquí, en España. Guerra sucia, mentiras, manipulaciones mediáticas de sicarios de la información... Todo para acabar de forma mafiosa con una ideología legítima y legal que hoy ocupa el Govern y además, mantiene el apoyo social.

El señor Lambán, uno de los barones del PSOE más contundente contra el nacionalismo, se pregunta por qué decir "el catalán Gasol" supura connotaciones de insulto, cuando a continuación, y en el mismo tuit, encaja un "independentismo" despreciativo de manual. Pueden tratarnos de imbéciles, una vez más, dejando caer una candidatura deportiva que prometía tanto; pero lo de los ‘catalanes’ y los ‘independentistas’ por parte de según qué políticos, lo conocemos muy bien. Sobre todo los aludidos, a los que encima llaman victimistas. Pues qué quieren que les diga.