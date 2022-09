Convertir la derrota en victoria: Europa y Latinoamérica con Boric

Convertir la derrota en una victoria: el No en un Sí. Este es el gran reto que afronta el presidente Boric en Chile. Las razones de tan amplio rechazo por más de 20 puntos del texto constitucional seguramente son múltiples. Las formas importan: el texto arrastraba cierto déficit de legitimidad debido a los episodios inevitablemente algo desordenados y caóticos a los que dio lugar la Convención en el último año. Y el contenido o bien no quedó demasiado claro (sobre la plurinacionalidad, la igualdad de derechos, o la propiedad privada: las campañas de desinformación fueron demoledoras), o bien se necesita de ajustes importantes para contentar a todos. O bien una cierta malaise chilena se ha manifestado así.

Desde 2019 hasta hoy este ha sido un proceso constituyente al revés: rupturista al comienzo, divisorio, es ahora al final del camino cuando se impone la necesidad de un consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales (claramente la derecha se sintió siempre al margen). La democracia es siempre un volver a empezar. Es momento de convertir las razonables dudas y temores de partidarios y detractores del texto rechazado en energía positiva: en un nuevo comienzo.

Es un golpe muy duro, sobre todo por el amplio margen del No, pero el proyecto-país del presidente Boric puede reforzarse si se hace bien. Bajar los brazos no es una opción. Hay que suponer que el espíritu del 80% de respaldo a una nueva constitución expresado en octubre de 2020 sigue de algún modo ahí. Seguramente Boric ha entendido el mensaje y diseñará una respuesta progresista a la medida del reto histórico. La buena noticia es que el proceso continúa: que la democracia chilena resiste y va a perseverar hasta producir un nuevo marco para un Estado social y democrático de derecho. Continuar con la Constitución neoliberal de Pinochet no puede ser una opción para nadie.

Ahora bien, el reto de convertir la derrota en una victoria no atañe solo al pueblo de Chile. Latinoamérica y Europa miran atentas. Y pueden y deben acompañar este gran proceso democrático que hay en marcha en Chile, ahora más si cabe. Nunca el mundo había puesto tanto el foco sobre un país de apenas 19 millones de habitantes, pero cuya influencia política e intelectual excede de largo su peso económico y regional.

Curiosamente, América Latina se parece hoy un poco a Chile; salvando todas las distancias con la Colombia de Petro, la Argentina de Fernández, o el Brasil que pronto podría representar Lula, hay una conciencia universal de lo obvio: que los latinoamericanos afrontan cuestiones similares y que las respuestas deben ser compartidas: en paz social, reducción de brechas, articulación territorial, una economía alternativa al extractivismo, la protección del medioambiente, o el nuevo papel de la mujer y de las minorías indígenas. ¿Es concebible una regresión, una marcha atrás? Todo puede ocurrir, pero la expectativa de una nueva Constitución, que antes o después llegará, continúa siendo una gran oportunidad para "hacer más Latinoamérica", para marcar el camino a nuevos derechos fundamentales y un nuevo marco de la actividad económica y de inclusión que sirva de ejemplo e inspiración para constituciones y gobiernos futuros de la región.

Para Europa esto llega en un momento muy difícil a resultas de la guerra de Ucrania, que pone incluso en riesgo la continuidad de gobiernos progresistas. Pero el rechazo no debe llevar a mirar a otra parte y bajar los brazos. Con todos los ajustes que sean necesarios, la estrategia europea ha sido la correcta: una apuesta por amalgamar un amplio progresismo democrático en la región. En lugar de estigmatizar con etiquetas y cerrarse al diálogo, como a veces en el pasado, se han reforzado los nexos con el "izquierdismo" latinoamericano de Boric, Arce, Petro, Fernandez, y pronto Lula, estar ahí hasta normalizar las políticas que deben hacerse.

Junto al gobierno y la sociedad chilena y latinoamericana, la UE debería enfocar este asunto como algo más allá de lo local y nacional, más allá de lo partidista incluso, y plantear la cosa en términos euro-latinoamericanos. En otras palabras, se trata de trabajar para hacer del No un Sí mucho más amplio. Chile debe seguir siendo un ancla importante para Europa y Latinoamérica para las políticas de cambio social y de modelo económico y medioambiental. La gran alianza euro-latinoamericana solo puede basarse en la legitimidad democrática y los grandes acuerdos institucionales internos. La intensa actividad parlamentaria que se avecina en Chile, especialmente el Senado, para fijar las nuevas condiciones y texto de la nueva Constitución, supondrán otro notable laboratorio de pruebas de la democracia. Muy en especial España puede aprovechar la energía del protagonismo chileno de cara a la cumbre UE-CELAC, durante la Presidencia de la UE en el segundo semestre de 2023.

Además de impulsar la conclusión de la modernización del acuerdo UE-Chile, o la cooperación medioambiental o tecnológica, muchos en Europa hemos echado de menos en el texto rechazado una visión más amplia. Me refiero a la referencia a un horizonte regional, a una Latinoamérica unida que otorgue un status político/jurídico superior a todas las transformaciones en marcha y ponga en sintonía gobiernos de distinto color ideológico. Algo que está presente, aunque de manera insuficiente, por ejemplo, en la Constitución española, que se refiere en dos ocasiones a la Unión Europea, y una al vínculo iberoamericano. La gran tarea de reconstrucción nacional -en justicia, inclusión, instituciones, progreso- en que las repúblicas latinoamericanas están inmersas, podría llegar a incluir alguna fórmula en lenguaje constitucional. Europa goza de una cierta ventaja geopolítica aquí; a diferencia de otros grandes actores como China, Europa tiene vínculos estrechos con las constituciones latinoamericanas, desde el siglo XIX hasta hoy, incluso en los propios tratados europeos. La oportunidad está ahí. Pero hay que acompañar los principios con los intereses. Bruselas no va a vincular a Chile ni a Latinoamérica solo con brillantes documentos estratégicos. Es la hora de la política y de los hechos.