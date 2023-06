Cómo callar a un cuñado

La semana pasada asistí a la boda de mi primo. Como suele pasar en estos casos, me tocó en el banquete estar rodeada de gente a la que no había visto en mi vida. No pasa nada, soy una tía majísima que suele encontrar los lugares comunes en un plisplás. Fui entablando conversación con los que me rodeaban, hablando de dónde eran, de lo bien que hablaban castellano —había dos chicas rusas—, de sus profesiones. Cuando me preguntaron a mí, expliqué que me dedicaba a la divulgación de arte. Pensé en quedarme ahí porque no sabía si estaba en territorio hostil, pero me tiré a la piscina y añadí: "Con perspectiva feminista".

"¡Qué interesante!", dijo una. "Historia del arte, qué bonito, yo soy arquitecto", dijo otro. Y entonces, entre las voces cordiales, salió la pregunta: "¿Con perspectiva feminista? ¿Eso qué es?". Se lo explico. Su respuesta: "Pues no estoy de acuerdo". Y entonces, me sacó su carnet de cuñado diciendo: "Te lo voy a explicar". Sacó el tema de Juana la Loca. Hizo un breve resumen de la historia de España desde los Reyes Católicos hasta el carlismo y terminó comentando por qué Juana I de Castilla estaba, efectivamente, loca.

Dijo algo así como que Isabel la Católica le había pasado la esquizofrenia y me relató una de aquellas leyendas en las que supuestamente Juana había cogido el cadáver de su difunto esposo para guardarle de las monjas. Confundía el cuñado Tordesillas —el lugar donde la encerraron— con otros sitios del periplo y daba por válidas determinadas historias que ya hoy la historiografía nos ha confirmado como falsas.

Yo, que tenía ya fuego por dentro pero que quería quedar como una diosa, tomé aire y le dije que pensaba que estaba equivocado, porque justo hacía unas semanas había estado leyendo el catálogo de la exposición Invitadas, del Museo del Prado, en el que se desmentía con severidad la locura de la reina. Pero su respuesta fue: "No le des más vueltas, es así. Estaba loca, está comprobado científicamente". Casi me muero de risa. De verdad, la próxima vez que una persona os diga esa frase, dad por hecho que el estudio científico lo ha publicado la Universidad de sus Huevos Morenos.

Me resultaba urgente acabar con la conversación, porque ya casi no podía ni coger la cuchara por las garras de leona que me estaban empezando a salir. ¿Sabéis cómo se desarma a un cuñado? Yo ahora lo sé: se tuvo que callar. Le dije, siempre sonriente: "No sé, quizás tengas razón y me esté equivocando yo. Necesitaría tener acceso aquí y ahora a la bibliografía para poder hablar tan categóricamente como tú, así que si te parece lo dejamos en tablas". Cuando mostré la humildad del que para hablar con seguridad sabe que debe sentarse a estudiar, leer y digerir, cuando le puse delante la duda razonable, el "no estoy segura", se dio cuenta de su excesiva valentía. Si queréis que Manolo se calle, le tenía que poner enfrente un espejito mágico que le diga lo bocachancla que es.

Ahora sólo me queda poneros aquí unas líneas de ese catálogo de Invitadas al que yo hice referencia y que he abierto según he llegado a casa para confirmarme a mí misma que tenía razón (qué gusto, hija). Dice: "Lo más sorprendente de las recreaciones de este episodio de éxito internacional es que, en un momento en que a los pintores de historia se les exigía el máximo rigor histórico y a pesar de que se conocían ya documentos que dejaban claro los intereses políticos del rey Fernando para mantener la versión de la demencia de su hija, se prefirió alimentar el mito sobre la desmedida locura por amor de Juana de acuerdo con los prejuicios sobre la mujer y su incapacidad natural de controlar las pasiones". Fuente: el puñetero Museo del Prado, Manolo.