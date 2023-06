Feijóo, una obviedad

Dice el presidente nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno para el 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, que para qué va a figurar la lucha contra la violencia machista en el pacto de PP y Vox para cogobernar País Valencià si "la existencia de la violencia machista es una obviedad". Y hasta aquí el programa de un posible jefe del Ejecutivo, que podría titularse: "El PP no va a entrar en obviedades", ergo, no va hacer política sobre violencia machista porque es "una obviedad" que los asesinatos de mujeres por el único hecho de ser mujeres existe. Como si surgiesen por generación espontánea, como si fueran inevitables ... Ahora entendemos la campaña de la Xunta sobre Igualdade cuando Feijóo era presidente de la ídem: "Non debería pasar, pero pasa", así que sal a entrenar con burka o atente a las consecuencias: que te agredan, te violen o te maten es tu responsabilidad. Otra obviedad.

Con esa excusa, la "obviedad", ha despachado el expresidente de la Xunta de Galicia su responsabilidad -que él considera nula- en los pactos del Partido Popular con la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos, donde la violencia machista desaparece en pro de la "violencia intrafamiliar", que es otra cosa, y donde las consejerías y concejalías de Igualdad pasan a llamarse de Familia para fomentar la natalidad (despídanse del aborto legal en esos territorios; violencia machista e institucional de primera, por cierto)

Quienes conocemos a Feijóo desde hace muchos, muchos años, podemos asegurar que ayer, durante la entrevista que Aimar Bretos le hizo en Hora 25 (Cadena SER), mostró su faceta más brillante, lo que mejor sabe hacer: escaquearse de todo, incluida su responsabilidad como presidente de un partido que pacta con la extrema derecha negacionista -valga la redundancia-, también, de los asesinatos de mujeres por serlo. Cuando avisamos sobre Feijóo a quienes lo infravaloraban, nos referíamos exactamente a esto: su capacidad de relativizar y ver "obviedades" por todas partes para no tener que mojarse sobre ningún asunto.

La violencia machista es una obviedad y no hace falta hablar de ella; el salario mínimo no lo ha subido el Gobierno, sino las empresas, y eso es una obviedad; España no ha logrado recuperar el PIB de 2019 -pandemia y guerra europea mediante- y eso es una obviedad ... Esas fueron las respuestas a una entrevista que se fue diluyendo en la relativización más absoluta de los problemas de españoles y, sobre todo, españolas: no hemos sabido nada de qué propone el PP para resolver los problemas de vivienda, desigualdad, sanidad, educación, dependencia, emergencia climática (otra obviedad),... Los problemas existen y es una obviedad, por eso, cómo vaya a solucionarlos el PP no es el problema de Feijóo, al menos, durante la campaña. Otra obviedad, como el sueldo que cobra del Senado y del PP: por eso no lo hace público.