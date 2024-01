Aquí, en España, tenemos una forma muy peculiar de hacer las cosas. Los héroes clásicos, cuando pasan por el callejón del Gato de Madrid y se reflejan en sus espejos cóncavos y convexos, dan lugar al héroe castizo. Nace así el esperpento. La canadiense Naomi Klein, en 2007, nos alertaba del mecanismo neoliberal de aprovechar un trauma colectivo para recortar derechos y libertades a mansalva y profundizar en la desigualdad económica. Hoy, aquí, en España, La doctrina del shock está escrita en el género típico de Valle-Inclán: La doctrina del chó.

El concepto 'terrorismo' se universalizó cuando el 11 de septiembre de 2001 se produjeron los atentados de Nueva York. Primero, una y después, la otra torre gemela caían sobre su propio eje generando una de las imágenes más inolvidables de la época y casi 3.000 muertos. El skyline de Manhattan mutaba al mismo tiempo que el mundo. Los aeropuertos se convertían en fortalezas. Los Estados Unidos de George W. Bush ya tenían el motivo perfecto para comenzar la 'guerra al terror'. Primero, Afganistán con la excusa de encontrar a Bin Laden y hoy, el país está gobernado por los talibanes. Después, Irak. Las llamas que destruyen Oriente Medio se gestaron a principios de siglo. El shock del World Trade Center sigue motivando guerra y barbarie más de dos décadas después.

En este Madrid de 2024 hay charcos y no ha llovido, son las lágrimas de algunos jueces cuando la ciudadanía, el periodismo o la política dudan de la legitimidad de algunas de sus decisiones y las critican. Manuel García Castellón está actuando una catarsis en las últimas semanas. Estos últimos días ha iniciado una investigación contra Tsunami Democràtic por "tener en mente" alguna actuación durante una visita de Felipe VI en Barcelona. En la capital catalana se preparan para un desembarco de hipnoterapeutas que sean capaces de descifrar lo que había en la psiqué de los independentistas. Un juez que se pasa por el callejón del gato juzga pensamientos y no hechos.

Diez años después del 11S, ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. El 20 de octubre de 2011, los periódicos vascos Gara y Berria recogían el comunicado de la banda. Más de 850 personas fueron asesinadas por el grupo terrorista en su casi medio siglo de historia. Desde entonces, hay más paz, menos tragedia y más vida. Y esto, pese al voltaje del debate político actual español, pese al griterío. No existe terrorismo en España, aunque parece que le escuece a algunos que basan su teoría política en hacer como si lo hubiera. Y en nada más. Y nada menos.

García Castellón, de nuevo. No, no es un personaje de Valle-Inclán. El magistrado de la Audiencia Nacional busca terrorismo donde no lo hay. Investiga una agresión a dos policías durante las manifestaciones del Tsunami Democràtic como una violación de los derechos humanos. En la 'causa Tsunami', la Audiencia Nacional pretende encausar a el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, por delitos de terrorismo. Nada más, nada menos. La cruzada de parte de la judicatura contra la ley de amnistía que, previsiblemente, se aprobará en el Congreso el próximo martes, está dejando al Estado de Derecho en calzoncillos.

La doctrina del chó: dícese del ensayo de Naomi Klein leído a través de unas lentes cóncavas y convexas que deforman la realidad. Los acontecimientos que ocurren en España, a veces, hay que entenderlos con la desproporción que la propia idiosincrasia española les otorga. Si Klein teorizaba que un hecho podía servir de caldo de cultivo para recortar derechos y libertades a la ciudadanía en La doctrina del shock, en La doctrina del chó es al revés: los recortes de derechos y libertades en la ciudadanía conllevan a acontecimientos inverosímiles.

Así, la voluntad de la derecha política, judicial y mediática (entre otros estamentos) de recortar derechos nacionales, lingüísticos, sociales o económicos de la ciudadanía conlleva el suicidio del Poder Judicial. Así, esa necesidad de acabar con el Gobierno hace que se tambaleen cuestiones que estaban ya superadas.

La doctrina del chó es que en 2024 nos estemos preguntando en España, donde hubo ETA y donde hubo 11M, qué es 'terrorismo'. Ni Valle Inclán lo hubiera imaginado. La ceguera manda, y no solo en Max Estrella, el héroe por antonomasia del esperpento. Estoy en shock.