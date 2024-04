Ayuso: “Porque tú sí eres tonto”

Lo digo y lo redigo, lo escribo y lo reescribo; es una de mis citas favoritas, aunque quizás hasta ahora no se ha entendido bien la dimensión de su significado: "En política se puede hacer de todo menos el ridículo". Lo dijo el president Tarradellas, ya saben, y teniendo en cuenta la lucidez del político, creo que, con su cita, el molt honorable se refería no solo a quienes ejercen esta vapuleada pero imprescindible responsabilidad, sino a quienes se implican en ella defendiendo lo indefendible. Bien es verdad que, en este sentido, hay dos opciones: que des la razón al político/a que has votado, aunque te tome el pelo (ridículo pleno), o que lo hagas porque los oscuros intereses del tal responsable público coinciden con los tuyos, aunque no lo reconozcas (ridículo fariseo) porque queda feo.

Es lo que está pasando estos días con la presidenta de la Comunidad de Madrid, su pareja, su piso+ático de tropecientos metros cuadrados, su Gabinete de Prensa (el de la jefa del Ejecutivo, el novio y el inmueble), que es el mismo que el que pagamos usted y yo en la institución Presidencia autonómica, y que ya ha ejercido con su madre, con su hermano, con su padre, con su cuñada y con sus intereses, en general, públicos y privados.

Esta semana, hemos tenido un nuevo intento de intoxicación desesperado por parte de Isabel Díaz Ayuso y su equipo; y, una vez desmontado el bulo número mil del Gabinete presidencial, no sé si resulta mayor el ridículo de este departamento, de la presidenta ("Yo no mentía"), de los medios de comunicación implicados como correos de la zarina o de los votantes que aceptan pulpo defraudador como animal de urna y voto.

En Público, en las redes sociales y allá donde se encuentre el periodismo honesto, valga la redundancia, lo hemos explicado hasta con peras y manzanas, con permiso de Ana Botella, otro referente de Tarradellas: la Agencia Tributaria te abre un procedimiento por fraude, tú le das un dinerito a ver si cuela y lo cierra y ella te lo devuelve porque ya es inútil y el procedimiento debe seguir, según la ley de todos/as. O al menos, de todos/as los que no somos el rey Juan Carlos de Borbón, a quien se avisa amablemente de forma previa.

Qué vergüenza, qué cutre, que torpeza y qué ridículo. "¿Veis como a mi novio le han devuelto dinero?", vinieron a decirnos Ayuso y su equipo. En su grotesca actuación, ella y ellos olvidaron que "rechazar por ilegal" no es sinónimo "devolver por decente", ni mucho menos. Pero tú seguirás votando a Ayuso y a quienes son como ella porque, como te recuerdan la presidenta y sus asesores constantemente, apelando al eslogan comercial "Tú sí eres tonto/a". O ridículo, tanto da, en la forma que sea.