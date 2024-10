12 de octubre. Nada Que Celebrar

Colectivos antirracistas convocan acciones por la descolonización en distintas ciudades

Distintos colectivos a lo largo del país realizan acciones anticoloniales y antirracistas contra la celebración del 12 de octubre como Fiesta Nacional de España, y cuestionan las estructuras coloniales aún presentes. Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y Sevilla y muchas más ciudades salen a las calles a denunciar que el 12 de octubre no hay ¡nada que celebrar!

El 12 de octubre de 1492 representa el inicio del mayor genocidio de la historia con más de 80 millones de seres humanos asesinados y al menos 20 millones personas esclavizadas. 532 años después, desde varias ciudades del país, colectivos y organizaciones reivindican la resistencia de los pueblos originarios de Abya Yala y de la Diáspora africana, la vida y el saber comunitario frente a las políticas de muerte y odio producidas por la colonización y por las actuales políticas neocoloniales, extractivistas y racistas. Asimismo, reivindican la presencia de esa resistencia ancestral en este país, quienes a través de la autorganización y las alianzas siguen luchando contra las prácticas coloniales del Estado Español.

Desde hace años en España, movimientos anticoloniales salen a las calles cada 12 de octubre para recordar que el genocidio no se celebra, que la invasión no se honra y que el "hermanamiento" entre herederos del imperio colonial y los pueblos colonizados no es posible sin el reconocimiento honesto de la historia y el presente, la toma de responsabilidad y la reparación correspondiente. Y esto incluye por supuesto, renunciar a mantener la Fiesta Nacional del Reino de España en la misma fecha del inicio de la colonización por enaltecer el etnocidio, la esclavización de millones de personas y el sistema de dominación colonial y racista.

Hasta hoy, el sistema colonial hizo posible la idea de modernidad, el devenir material, epistémico y de poder de Europa, a costa de los cuerpos de las personas racializadas, los pueblos originarios y la Madre Tierra. En este sistema está la base del capitalismo actual y el sostenimiento del racismo estructural que opera a nivel global, incluso en nuestros territorios de origen. En el propio Plan Antirracista 2020-2025 de la UE se destaca la importancia de reconocer las raíces históricas del racismo estructural, incluyendo entre ellas, el colonialismo y la trata transatlántica de personas esclavizadas.

El llamamiento a la descolonización, nos invita a mirarnos y actuar colectivamente frente a este legado colonial que perdura hasta hoy, y que se reproduce en las instituciones, las administraciones, el sistema educativo, las organizaciones sociales, en las relaciones interpersonales, en definitiva, en el día a día.

La muerte sistemática en las fronteras, las masacres del Tarajal y Melilla, el saqueo extractivista de las actuales multinacionales europeas que provoca la explotación del territorio y la expulsión de las personas hacia el Norte Global, el Pacto Europeo de Migración y Asilo que es la expresión más avanzada de la legalización e institucionalización de las políticas que siguen haciendo del Mediterráneo la fosa común más grande del mundo, la "transición ecológica" capitalista y extractivista, la criminalización de los pueblos originarios y las comunidades negras y afrodescendientes que defienden sus territorios del extractivismo colonial, hasta las quitas de custodia a las madres migrantes y precarias, continuando con una práctica colonial de control sobre nuestros cuerpos, la persecución de las personas trabajadoras de la manta, la irregularidad administrativa a la que las personas provenientes del Sur Global son condenadas, las cárceles para personas migrantes (los llamados CIEs) que incumplen los mínimos estándares de derechos humanos, o la ocupación de Palestina como parte del proyecto colonizador del Estado genocida de Israel, y de los estados europeos y occidentales que lo financian, son parte de ese sistema colonial que se perpetúa estructural y cotidianamente.

Por todo ello, colectivos anticoloniales y antirracistas convocan en distintas ciudades manifestaciones, pasacalles, concentraciones y acciones reivindicativas anticoloniales de todo tipo. Estas son algunas de las acciones convocadas en el territorio español:

En el bloque anticolonial junto a #RegularizaciónYahacen un llamado bajo el lema "Fuego al orden colonial" a una serie de actividades, coloquios y acciones anticoloniales que culminará con una manifestación que partirá a las 17h desde la DGAIA (Dirección General a la Infancia y Adolescencia, Av. Paral.lel 52) para denunciar las quitas de custodia a las madres migrantes y precarias. La manifestación continuará por el Museu Marítim para señalar la responsabilidad de Catalunya en el comercio triangular de personas esclavizadas y el enriquecimiento del modernismo catalán, denunciando también la celebración de la Copa América. En el punto de llegada, la estatua del Genocida Colón en Las Ramblas, se tocarán los tambores, se leerá el manifiesto y se unirán en solidaridad por el pueblo palestino.

En Bilbao, convocan, bajo el lema "Nada que celebrar, mucho por descolonizar; y más de 500 mil personas por regularizar #RegularizacionYa", una manifestación que saldrá de Gran vía 50, en donde antiguamente se encontraba la oficina de extranjería a las 12h, y de ahí caminarán hasta llegar a la plaza del teatro Arriaga.

En Madrid, bajo el lema "Resistencia Ancestral ante el Genocidio Colonial" y en el marco del Otoño Antirracista y Anticolonial convocan una manifestación-pasacalles el 12 octubre a partir de las 16.30h. Saldrá desde la Plaza Tirso de Molina y culminará en la explanada del Museo Reina Sofía con el ArtEvento. En este punto final, se leerá el manifiesto y habrá actuaciones musicales de grupos de resistencia anticolonial. La noche anterior, el 11 de octubre, se concentrarán en los bautizados como Jardines del Genocidio de Colón (Plaza Colón) en un acto de memoria por las víctimas de la colonización histórica y actual, realizando una acción-ritual. La acción tiene como finalidad hacer un paralelismo entre el 12 de octubre de 1492 y el 7 de octubre del 2023, con motivo de la colonización y el genocidio del pueblo palestino.

En Sevilla, el espacio Huellas Decoloniales de Mujeres de Negro contra la guerra. Ishbilya ha organizado un itinerario en contra del 12 de Octubre. La intención es partir del desastre del "Descubrimiento de América" para hacer visible el sistema colonial de hoy, uno que se extiende por todos nuestros valores heredados de ellos. Un ejemplo es precisamente la negación de una ciencia por parte del Sur Global a favor de una occidental que está siempre a favor del poder hegemónico blanco. Las paradas se darán en lugares importantes de Sevilla desde donde se darán charlas en contra de la ciencia que simbolizan cada edificio. El evento comienza a las 11.00 en la Torre de Oro, para seguir hacia la Nao Victoria, el Hospital de la Caridad, Archivos de Indias, la Puerta geográfica del US. El evento finalizará con una charla en el Pabellón de las Ciencias.

Desde hace ya más de una década, organizamos acciones donde denunciamos el legado colonial ¿Por qué se festeja el 12 de octubre? ¿De qué se enorgullecen? ¿Por qué seguimos con un capitalismo y un colonialismo salvajes que a favor de una productividad innecesaria saquea a la Tierra? Hagamos eco de estas reivindicaciones. No es una lucha de unas pocas personas, esto nos afecta a todes e incluso a la propia Tierra y en la crisis climática.

Todes juntes: ¡12 de octubre Nada que celebrar! ¡12 una Raymi killapiqa mana imatapas kusikunapaq (Quechua)! ¡Mari epu antü konchi ogtüfüre küye? mew: Wera antü ta ti (Mapundungun)!

FIRMAN:

Resistencia Migrante Disidente de Valencia y Asamblea Descolonicémonos 12 de octubre Nada Que Celebrar de Madrid