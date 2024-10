No nos ven como humanos

"Pregúntale a cualquier árabe cuál ha sido la revelación más dolorosa del último año, y te dirá que es esta: hemos descubierto el alcance de nuestra deshumanización hasta tal punto que es imposible funcionar en el mundo de la misma manera."

Son palabras de Lina Mounzer, escritora y traductora libanesa residente en Beirut. En un artículo titulado "Un año de guerra sin fin", Mounzer desgrana la experiencia traumática del último año para las poblaciones de la región, ante la evidencia de que el genocidio ejecutado por Israel continúa, se ramifica y se extiende sin que nadie le ponga freno.

Quienes seguimos de cerca este genocidio, particularmente quienes pertenecemos de un modo u otro a ese Oriente Próximo que se desangra, compartimos esta revelación. Sentimos el vértigo que causa ver la escasa, casi nula reacción ante la inabarcable pérdida sufrida en estos meses en Gaza, en Palestina, y ahora también en Líbano. La indiferencia ante las masacres de civiles, buena parte de ellos niños y niñas abandonadas a su suerte, ha hecho patente algo aterrador: en este punto de la historia, a las personas de esta región se les puede, se nos puede, hacer cualquier cosa, infligir cualquier daño. No hay consecuencias ni límites.

"Este año he llegado a una conclusión muy dolorosa. Los árabes somos tratados como ciudadanos de segunda clase en todo el mundo occidental", señala una abogada especializada en derechos humanos en su cuenta de Instagram. "Nuestras vidas son desechables. Nuestros cuerpos se pueden desmembrar a cambio de tierra, nuestra sangre se puede derramar para satisfacer a líderes sedientos de poder. Nos arrancan a nuestros hijos, efectos colaterales de un juego que no elegimos jugar. Pero quizás la verdad más dolorosa de todas es el silencio del mundo, un silencio que confirma hasta qué punto se nos ha deshumanizado".

"Mi hija tiene la misma edad que el genocidio" , es el título del hermoso texto del escritor libanés Elia Ayoub, que desgrana su contacto con esa deshumanización sin límites a través de la historia del nacimiento de su hija. Prematura como muchos bebés en Gaza, el autor sostiene que esa coincidencia es algo que no puede ignorar. "Cada vez que (mi hija) respira, lo hace en un mundo en el que Israel asesina a bebés exactamente iguales que ella, y esto es algo que debo afrontar como su padre. No hacerlo sería injusto para ella, porque la estaría privando de herramientas que va a necesitar para comprender el mundo que hereda".

En la misma línea, el escritor palestino Mosab Abu Toha, que ya ha perdido a 31 miembros de su familia en Gaza, compartía un mensaje desgarrador tras la masacre cometida por soldados israelíes el 13 de octubre en el campo de Yabalia, en el norte de Gaza. Una masacre que terminó con varias tiendas en torno al hospital de Al-Aqsa ardiendo y varias personas quemadas vivas, entre ellas un joven convaleciente y conectado a una vía intravenosa. Se llamaba Shaban y había pedido ayuda en varios vídeos en días anteriores.

?Heartbreaking | Yesterday wasn't the first time Shaban cried out for the world's help as Israel burned him alive. He had been pleading for the world to save him because he was the sole provider for his family. Now, he's gone, leaving behind two sisters and a little brother with... pic.twitter.com/ffEtyxkTFd

— ?Martyrs of Gaza (@GazaMartyrs) October 14, 2024