¿Es la huelga de inquilinos la herramienta que necesitamos?

Los sindicatos de inquilinos han sido la mayor novedad organizativa del movimiento de vivienda en el último ciclo que estamos viviendo. Han adquirido cierta extensión territorial y un peso político importante, especialmente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Dentro de lo que es una estrategia para hacer efectivo el derecho a la vivienda, los sindicatos están esgrimiendo la huelga de inquilinos como arma y la rebaja drástica de los alquileres como principal objetivo. En el contexto actual de emergencia habitacional, la huelga de inquilinos es una propuesta atrayente, pero también es necesario cuestionar hasta qué punto es la herramienta más efectiva para el problema que afrontamos.

¿Es útil una huelga de inquilinos?

En los últimos meses, se ha reivindicado la memoria de las huelgas de inquilinos en Europa y América en las primeras décadas del siglo XX. No obstante, estas huelgas se desarrollaban en un contexto muy distinto al actual. Todavía no se habían desarrollado las grandes iniciativas de vivienda pública. La grandísima mayoría de la población urbana alquilaba su vivienda, en proporciones quizás inversas a las actuales (por encima del 75%). También había una clase de propietarios rentistas profesionales, restringida demográficamente, que ejercían como interlocutores de los sindicatos o agrupaciones de inquilinos que se formaron en aquella época.

En la actualidad, nos encontramos con el problema de la gran fragmentación de la propiedad. Los sindicatos de inquilinos han tenido experiencias exitosas a la hora de negociar con fondos buitre que son propietarios de bloques de pisos enteros. En estos casos hay un interlocutor claro sobre el que adoptar la medida de fuerza que es la huelga. Ese sería también el caso de las empresas municipales de vivienda, que hoy día son los mayores caseros en muchas ciudades del estado. Por el contrario, en el caso de una huelga general de inquilinos, el interlocutor es más incierto. Puede ser una medida de presión política interesante, pero es dudoso que tenga un impacto económico real sobre una clase de propietarios rentistas que accedan a negociar como consecuencia de este tipo de acción.

Este problema de la atomización de la propiedad rentista se puede trasladar también al sujeto movilizable ante el problema de la vivienda. Es cierto que ha existido una tendencia a la concentración de la propiedad y a la inquilinización tras las crisis de 2008, pero todavía los inquilinos son una minoría muy pequeña de los hogares y con una diversidad interna considerable. Un grupo muy atomizado y dentro del cual es dudoso que los segmentos más vulnerables puedan lanzarse a una huelga. Además, el proceso de inquilinización se ha dado sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, pero es mucho menor, por ejemplo, en Andalucía, donde el peso de los hogares inquilinos sigue en niveles mínimos, aunque con tendencia a incrementarse.

¿Bajar los alquileres es la solución?

Bajar los alquileres es necesario. No obstante, esta medida debe venir acompañada por otras, sin las cuales los resultados no serían los deseados. Por un lado, las últimas modificaciones de la legislación sobre arrendamientos urbanos han dejado claro que, si regulamos los alquileres convencionales, pero no hacemos lo propio con los alquileres turísticos y de temporada, acabaremos provocando un trasvase masivo de un mercado a otro. Las legislaciones autonómicas han podido poner algún coto a esto en ocasiones, pero eso no quita sea una cuestión que debería regularse conjuntamente desde la ley arrendamientos urbanos.

Por otro lado, mientras la vivienda sea un depósito de valor en un marco especulativo, los propietarios siempre podrán dejar las viviendas vacías y esperar poder revenderlas con beneficio. El propietario que tiene más urgencia en alquilar la vivienda es habitualmente el rentista más débil, el que lo usa para pagar una hipoteca, por ejemplo. El que no necesite ese ingreso con urgencia, puede dejar la vivienda simplemente vacía y este es un problema de enormes dimensiones que alcanza casi los cuatro millones. Si las viviendas vacías y en alquiler turístico saliesen al mercado se podría duplicar el stock de alquileres convencionales en muchas ciudades.

Hay que entender que actualmente el problema de la vivienda tiene muchas facetas y un sujeto fragmentado que hay que movilizar en un marco amplio. Además del colectivo de inquilinos, encontramos en nuestras ciudades una creciente cantidad de hogares que son expulsados del mercado y que ni siquiera pueden alquilar. Además, el problema de las hipotecas sigue saltando esporádicamente al ritmo de la subida de los tipos de interés, los vecinos de las ciudades turísticas son desplazados por los alquileres de corta duración y las condiciones de habitabilidad de las viviendas en muchos barrios son denigrantes, independientemente del régimen de propiedad.

Todos estos grupos tienen en común la combinación entre un mercado de la vivienda hiperespeculativo y un mercado laboral penoso, propio de una economía rentista. En este marco, medidas como la huelga de inquilinos pueden ser muy útiles para incrementar la presión política sobre las administraciones, pero deben combinarse con otras formas de luchas por la vivienda. Igualmente, es prioritario bajar los alquileres, pero esto debe hacerse en paralelo a la prohibición de los pisos turísticos y la desincentivación de las viviendas vacías.