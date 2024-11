Israel, Europa y la luz de gas

"Si Europa tuviese verdadero interés en luchar contra el antisemitismo, en vez de deslegitimar el movimiento de justicia para Palestina y censurar cualquier crítica a Israel, estaría abordando el hecho de que no dejan de expandirse los sectores fascistas, racistas y neonazis", señala Shachaf Polakow, activista israelí antisionista en conversación con este periódico.

"La lógica nazi sigue ahí: la supremacía blanca, el utilizar a otro pueblo como chivo expiatorio de sus propios miedos y traumas. La misma luz de gas que se utilizaba entonces contra el otro judío se emplea hoy contra el otro árabe", destaca Aydin Yidiz, activista turco-alemán a quien hemos entrevistado en Público.

Se conoce como luz de gas al tipo de abuso psicológico en el que una persona manipula intencionadamente a otra para hacerla dudar de su propia percepción, memoria o cordura. Se lleva a cabo mediante la distorsión de hechos, la negación de sucesos pasados o la presentación de información falsa con el fin de desorientar y controlar a la víctima. Suele darse en contextos de abuso emocional, violencia sistémica, y en relaciones de poder asimétricas.

Europa convertida en un nuevo "pogromo antisemita": es el escenario que dibujan las autoridades israelíes tras los enfrentamientos entre seguidores del club israelí Maccabi y el Ajax de Amsterdam el pasado 7 de noviembre. Según esta versión, el Estado israelí se vio obligado a enviar aviones de rescate para salvar a sus ciudadanos de las amenazas de exterminio que plagan las calles holandesas.

¿Qué sucedió en realidad?

La realidad, sin embargo, es otra, por más ficciones que construya un Estado embarcado en un genocidio que ha causado y continúa causando una devastación sin precedentes. Según la policía de la ciudad de Amsterdam, "Fans del Maccabi arrancaron una bandera de una de las principales calles de la ciudad y destrozaron un taxi. En plaza Dam, prendieron fuego a una bandera palestina y cantaron consignas de "Muerte a los árabes".

Hay cientos de testimonios directos y pruebas gráficas que a través de las redes sociales muestran la realidad de lo que sucedió esa noche: un episodio más de una cultura futbolística israelí caracterizada por su carácter extremadamente violento. Según Rafael Shimunov, conductor de Beyond The Pale FM, que se define como emisora de radio de la izquierda judía desde Nueva York, "en el fútbol israelí campa a sus anchas tanto la xenofobia contra equipos extranjeros como la violencia entre equipos israelíes, siendo frecuente que los aficionados de un equipo pidan a gritos la "Shoá" (holocausto) para el equipo contrario". Esta violencia es, según un informe del New Israel Fund, un reflejo de la propia sociedad israelí actual.

Quienes sostienen que los hinchas del Maccabi son de algún modo víctimas "están participando en un teatro de victimismo, apoyando a una base de aficionados históricamente violenta y racista que vino a Holanda para agredir e incitar a la violencia contra los árabes, para luego darle la vuelta y afirmar que las represalias y la indignación en respuesta están dirigidas a los judíos," añade Shimunov.

"Esto ni es nuevo ni ha sucedido solo aquí. Hace unos meses decenas de hooligans israelíes la emprendieron a golpes y patadas con un joven de origen árabe después de un partido de fútbol en Atenas", recalca.

Por si quedase alguna duda del carácter violento y racista de este grupo de personas, los propios aficionados se ocuparon de dejarlo claro en su regreso al aeropuerto, celebrando con esta canción el genocidio de la población de Gaza:

"El ejército israelí joderá a los árabes. ¿Por qué están las escuelas cerradas en Gaza? ¡Porque ya no quedan niños!"

It bugged me that I couldn't find a video of the entire genocidal song, but then came Maccabi Tel Aviv fans: they arrived at Ben Gurion airport, fleeing from the fake pogrom, and started singing the entire song...

