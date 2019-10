Alberto Vizcaíno López

Llevo algún tiempo planteándome esa pregunta. Al principio fue una cuestión profesional, en aquella época en la que atábamos los perros con longanizas, alguien me pidió que diseñase un sistema de indicadores ambientales y, entre otras ideas, se me ocurrió que podía ser interesante incluir la tasa de reciclaje de residuos de envases. El dato que debería ser fácil de localizar, llevábamos casi 10 años de aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, quedó como una de las muchas preguntas para las que no encontré respuesta. Y es una de las constantes sobre las que, ya a título personal, sigo investigando pasada otra década de aquella primera aproximación.

Cualquiera puede responder a la pregunta, si busca información al respecto encontrará una respuesta contundente. La cifra de envases reciclados en España está cerca del 80%. Así lo asegura Ecoembes. Y se reproduce en todos los medios de comunicación. Pero resulta que Ecoembes es la marca de la empresa Ecoembalajes España, S.A. y que sus principales accionistas son las empresas que fabrican y ponen en el mercado envases de usar y tirar. Es un dato complaciente, pero no es independiente. El dato se enfrenta con el análisis de profesionales que hablan del 30% y de ecologistas que lo dejan, para los envases de plástico, cerca del 25%.

Para saber cuántos envases se reciclan en España necesitaríamos saber cuántos envases se ponen en el mercado. Idealmente, en un modelo de economía circular, podríamos saber qué pasa con esos envases uno a uno. Tener trazabilidad desde el origen de las materias primas hasta el destino final del residuo. Me conformaría con tener datos en toneladas de los distintos materiales. Sería mejor saberlo por unidades por tipo de envases, pero bastaría con una aproximación en peso.

Y no he sido capaz de encontrar ese dato. Lo he buscado, lo he preguntado, incluso se me ha ofrecido, pero nunca se me ha facilitado ni se me ha mostrado. ¿Cuántos envases se ponen en el mercado Español? En algún caso se me ha respondido que es secreto comercial. Cada envasador tiene su estrategia a la hora de vender sus productos y revelar a la competencia qué cantidad pone en cada tipo de envase pondría en riesgo su negocio.

Llevo tiempo preguntándome cuántos envases se ponen en el mercado. Me gustaría saberlo en toneladas, unidades y, si es posible en volumen. Todo ello separado por tipos de materiales. Desde la Dirección de Comunicación y Marketing de Ecoembes contestan a esta pregunta con un “Ecoembes trata un millón ochocientas mil toneladas de envases, es lo que las empresas nos declaran cada año que ponen en el mercado”. La última vez de la que tengo constancia, antes de escribir estas palabras, en la televisión pública al programa El Escarabajo Verde, de donde salen los entrecomillados.

En el literal de esa respuesta hay dos detalles que me inquietan: “Ecoembes trata” y “lo que las empresas nos declaran”. Es decir, no se responde a cuantos envases se ponen en el mercado.

El problema en “Ecoembes trata”, es que esa cantidad podría estar refiriéndose a los envases recuperados en plantas de clasificación de envases que se destinan a los recuperadores y recicladores homologados por Ecoembes.

Esto es preocupante por varios motivos, uno de ellos es que sólo un tercio de los envases se depositan en el contenedor amarillo. O, lo que es lo mismo, que cerca de dos tercios de los residuos de envases quedan fuera de ese “tratamiento” de Ecoembes. Podrían ser más: según los datos del Parque Tecnológico de Valdemingomez (donde se tratan los residuos de una ciudad como Madrid), apenas la mitad de los envases ligeros tratados en la instalación entran por la recogida selectiva que gestiona Ecoembes. Y de los otros, según su director de comunicación, apenas el 10% se puede recuperar. En otras regiones los datos son más preocupantes, con datos que hablan de que los envases recuperados en el contenedor amarillo no son ni un tercio de todos los recogidos.

Que Ecoembes destine a gestores homologados los residuos tampoco es garantía de que acaben reciclados. En los últimos tiempos hemos visto varias de estas instalaciones ardiendo, con más frecuencia desde el rechazo de China a las importaciones de basura. Toneladas de materiales rescatados de la basura que se convierten en contaminantes del suelo, del agua y emisiones de efecto invernadero.

En la segunda parte, “lo que las empresas nos declaran”, Ecoembes está echando balones fuera. Y esto es preocupante por cómo se enfoca, desde esta organización, el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de residuos de envases. “Lo tienen que hacer porque es una obligación legal, igual que pagan el impuesto de sociedades, igual que pagan la Seguridad Social de sus empleados.”

Sabemos que hay fraude en el impuesto de sociedades y en la Seguridad Social. No sólo que muchas empresas se pasean por el borde de la legislación para pagar lo menos posible en estos ámbitos, desde recurrir a sedes en paraísos fiscales a tener falsos autónomos, becarios o contratos a tiempo parcial donde debería haber cotizaciones íntegras a la seguridad social.

La diferencia entre esos ejemplos y la participación de los envasadores en Ecoembes es que tanto Hacienda como Seguridad Social tienen un cuerpo público de inspectores y un régimen sancionador que aplican para desincentivar el fraude. Ecoembes, Ecoembalajes España, S.A. tiene entre sus principales accionistas, curiosamente, a las empresas que, de manera voluntaria hacen “Una especie de declaración de impuestos”, en relación a los envases que ponen en el mercado. Las mismas empresas que necesitan un régimen disciplinario vigilado por funcionarios, fijan de mutuo acuerdo el canon con el que contribuyen a Ecoembes y declaran voluntariamente cuanto deben pagar cada año. Y nos quieren hacer creer que “La tarifa del punto verde es disuasoria”.

Teniendo en cuenta que los datos de reciclaje cercanos al 80% se refieren a residuos del contenedor amarillo, en el que apenas se recoge un 30% de los envases, es posible que se esté poniendo en el mercado una cantidad muy superior al millón ochocientas mil toneladas de envases ¿tres millones? ¿cinco?

Seguimos sin conocer el dato ¿Cuántos envases se ponen en el mercado? Hace unos años hice una aproximación que me llevó a la conclusión de que la industria presumía de 17.000 millones de envases a la hora de hablar de volumen de negocio, pero que cuando hablaba del tratamiento de los residuos sólo asumía la responsabilidad de 7.000 millones de envases puestos en el mercado.

Pero da igual, todos los agentes con responsabilidad en el problema se dedican a culpabilizar al ciudadano: separamos poco y mal. Porque no tenemos conciencia, dicen, porque es un gesto anónimo que no se puede perseguir… La realidad es tozuda: en España no hay volumen de contenedores suficiente para recoger todos los envases que se ponen en el mercado amarillo adheridos a Ecoembes.

Si apenas se recoge un tercio de los envases en el contenedor amarillo, bastante bien lo estamos haciendo, quizá con el triple de contenedores amarillos podríamos dejar el 100% de los residuos de envases dentro del amarillo… y mejorar los datos de reciclaje.

La cuestión de fondo sigue siendo otra. Ecoembalajes España, S.A. es una organización sin ánimo de lucro. Así lo establece la legislación y así lo reflejan los balances contables de la corporación que, año tras año, deja a cero la cuenta de resultados: gasta los cientos de millones de euros de todos los consumidores españoles que deberían estar en el sistema de recogida de envases.

Si no puedo saber cuántos envases se ponen en el mercado igual es tiempo de cambiar las preguntas ¿dónde ha ido a parar el dinero de todos los españoles que debería haberse destinado, durante los últimos 20 años, a un sistema de tratamiento y reciclaje de residuos de unos envases para los que, en 2019 no hay capacidad de recogida y que, en muchos casos, acaban en incendios incontrolados o en vertederos de países asiáticos? ¿Por qué, a pesar de la legislación vigente, siguen llegando envases ligeros en los vertederos Españoles en una cantidad superior a la que se recoge en el contenedor amarillo?

Es tiempo de soluciones. Y pasan por analizar adecuadamente el problema, no por ocultarlo bajo decenas de miles de euros gastados en difundir notas de prensa y silenciar las evidencias de que algo no funciona.