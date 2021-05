La tentación del centenario de Annual

Seguramente el presidente Sánchez debe tener marcado en rojo en su agenda los diecinueve días entre el 21 de julio y el 9 de agosto en el que se cumple el centésimo aniversario del desastre de Annual, donde cerca de unos 12.000 militares españoles murieron en la lucha contra la insurrección rifeña de Abd el-Krim en 1921. La coincidencia entre esta importante fecha histórica y la penúltima crisis de España con Marruecos, sobre la estancia irregular de un líder del Polisario en Logroño, preocupa mucho a la Moncloa por cuanto puede ser una irresistible tentación para Rabat el reproducir un Annual diplomático en su presión sobre Madrid, dado que Pedro Sánchez acertó tanto en rechazar el criterio de Marruecos, como proponía Marlaska, como erró al desestimar una consulta con los marroquíes, como sugería Margarita Robles.

Melilla y Ceuta, que para los españoles son tan españolas como marroquíes para los marroquíes, no son más que el escenario elegido por Marruecos para manifestar su protesta a través de un cierto descontrol calculado de la inmigración. Mientras Gibraltar continúe bajo soberanía británica, y lleva tres siglos, Rabat no cuestiona el status actual de estas dos ciudades norteafricanas que son, por serlo, la frontera de Europa. Carecen de todo valor estratégico y su anterior importancia económica, basada sobre todo en el tráfico marítimo, ha desaparecido después de la construcción de dos grandes puertos en Tánger y Nador.

La cuestión es lo que bajo el general Franco se denominaba oficialmente, desde 1958, como la provincia española del Sahara, con una bien nutrida representación de saharuis como procuradores en las Cortes del dictador. Desde que Jatri Said uld Yumani fuera designado el 13 de julio de 1963 como procurador, otros saharuis fueron cooptados también desde el Pardo como representantes en 1964, 1967 y 1971, pese a que o porque Rabat calificaba al Sahara como territorio del Sur. Después, en la transición, surgió el Polisario, igualmente cuestionado por la monarquía alauita. Ocupado por España en 1884, abandonado en 1975, es ahora el eje del conflicto, tras el reconocimiento del Sahara como marroquí por los Estados Unidos. Si ahora se desclasificara el dossier que Carrero Blanco calificó en 1972 como materia reservada, sabríamos bastante bien como se gestó el Sahara actual.

La correlación de fuerzas ha variado desde el pasado otoño en favor de Rabat con el más que decisivo apoyo de la Casa Blanca que prefigura siempre la política futura de sus aliados occidentales. Quien calcule que la Unión Europea va a desmarcarse de los Estados Unidos olvida que no hay ni uno solo de los conflictos en los cinco continentes en que se dé tal desmarque. Más aún, el padrino de Marruecos, por encima de Washington, es y sigue siendo París, como antigua gran potencia colonial con un importante peso económico, diplomático y cultural en la Administración marroquí, mientras que de España no quedan ni las raspas de su oscuro paso. Baste recordar que en la guerra de Ifni entre España y Marruecos, en octubre de 1957, Estados Unidos nos vetó la utilización de armamento americano. O que hoy Melilla y Ceuta están fuera del paraguas de la Otan.

Así las cosas y así son, no caben los juegos de tronos que nos proponen los progres ni las hazañas bélicas que sugieren los carcas. No queda otra opción que la diplomática. Son tan numerosos e importantes los intereses comunes, que van de la economía a la lucha antiterrorista pasando por la creciente inmigración, que Madrid y Rabat tienen como tarea prioritaria el restablecer buenas relaciones de vecindad. Un Annual diplomático en 2021 sería todavía mucho mas grave que el Annual militar de 1921 tanto para España como para Marruecos. Cabe desde la mutua discrepancia llegar a un buen acuerdo que no lesione interés alguno en beneficio de la buena vecindad de Rabat con Madrid. Es tan posible como necesario. Porque, como muy bien se decía en el antiguo Protectorado de la Zona Norte de España en Marruecos, caballero musulmán saber manera.