La discordia del indulto de la concordia

Con los indultos políticos a los presos catalanes independentistas, Sánchez afronta su tercera gran apuesta personal tras las primarias del PSOE y la inclusión de ministros de Podemos en el gobierno que preside. Venció en la primera, aún está por ver el balance en la segunda, y corre un serio peligro político en el calificado por la Moncloa como indulto de la concordia. Su riesgo principal no reside en la ofensiva del PP, que reedita hoy en Cataluña lo habido ayer en Euskadi, sino en las percepciones sobre el indulto de parte de su propia base social y política El dilema real no reside en indulto sí o indulto no, como señala bastante sesgadamente el Partido Popular, sino en la contradicción de esta medida de gracia con su percepción tanto en sectores sociales como en el electorado del Partido Socialista.

Casi el 70% de los españoles, según todas las encuestas, expresa tanta inquietud como alegría produce en el 70% de los catalanes. Ni los primeros son todos de derechas, ni los segundos son todos independentistas. Aunque, claro está, el Partido Popular se beneficia de esa desazón tanto como Junts per Catalunya y Esquerra de Catalunya de esta satisfacción e incluso un diario de derecha catalana española como La Vanguardia cierra filas con Pere Aragonés. Algo así como si ABC apoyara a Sánchez. Ese es el gran obstáculo político para la arriesgada aventura de los indultos iniciada ahora por Pedro Sánchez. ¿Cómo compatibilizar la concordia social en Cataluña con la discordia social en el resto de España? Solo si logra separar a sus electores de izquierda de los votantes de derecha, podría mañana cantar victoria la Moncloa.

Contra el PSOE sería imposible intentarlo, sin el PSOE sería difícil y con el PSOE cabría indultar donde, cómo y cuando quisiera. Hoy por hoy, los socialistas reflejan la dualidad de posturas que se dan en la sociedad. El PSC y las demás federaciones socialistas, insertas en los territorios denominados la Gran Cataluña por la Generalitat, apoyan hoy el indulto, mientras que las otras federaciones de las grandes comunidades lo rechazan. Entre unos y otros el mutismo de Ferraz, no sabemos si voluntario o forzado. Las razones son muy agarbanzadas. Mantenerse en el poder o recuperarlo. Los indultos dan tantos votos como los quitan, según se ubiquen las federaciones. Las 8.000 mociones de censura anunciadas por el PP en todos los municipios nutren el temor más acá del Ebro.

Tiene trabajo, pues, la mesa de márketing de la Moncloa para persuadir a los suyos que dudan del indulto a la cuerda de presos independentistas. Aunque el subconsciente de quien la dirige acaba de jugarle una mala pasada, al recurrir a la metáfora de arrojarse por un barranco, que evidencia su enorme angustia en abierta contradicción con el "tout va bien, madame la marquise" que predica. Sin afrontar a la vez , por otra parte, la cuestión nacional pendiente en el Estado español, es decir entrar en una clara explicación política, le será imposible convencerlos, dado que el problema catalán tiene raíces históricas que no cabe reducir a la agitación del PP y al juego de tronos de fachas y progres.

Si la Mesa de Diálogo entre Moncloa y la Generalitat, anunciada por los dos Pedros de Madrid y Barcelona, fuese anterior a los indultos, probablemente Sánchez conseguiría su objetivo. Pero al venir precedida por la medida de gracia se le complica al tener que explicarla a quienes tienden a guiarse mucho más por la percepción que por la realidad. La dificultad del presidente de Gobierno estriba en que la percepción de la realidad es la realidad, y que solo sobre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, es harto difícil intentar modificarla. Al fin y al cabo, en política también el orden de los factores altera siempre el producto. Y es que la pregunta crucial sobre el indulto es: ¿antes o después de la mesa de diálogo? Respuesta que puede ser determinante para la aventura de Sánchez.