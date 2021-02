La "anormalidad" democrática tan normal

vale en la implacable campaña de los poderes económicos y políticos para sacar a Unidas Podemos del Gobierno y ofrecer una "digna" puerta de salida al PSOE, donde pueda encontrar una justificación. Por eso no me extraña la sobreactuación generada a partir de las protestas por la condena y encarcelamiento de Pablo Hasél.

