¿Por qué importa la divulgación científica?

Catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Sociedad Española de Física

(Premio de la Real Sociedad Española de Física-Fundación BBVA a la enseñanza y divulgación de la Física en 2021)

Con motivo de la concesión del Premio indicado en el encabezado de este artículo, en la Fundación BBVA me han hecho una entrevista en la que repaso algunos aspectos de mi actividad científica y detallo las razones por las que considero esencial divulgar la ciencia. Si preferís escuchar en vez de leer, la entrevista se grabó y se subió al canal de YouTube de la Fundación, aquí la tenéis:

Esta es la entrevista completa:

1.- A lo largo de su trayectoria ha desarrollado nuevos modelos, para prácticas de laboratorio, de caracterización experimental de semiconductores y dispositivos electrónicos, que han tenido amplia acogida en revistas internacionales de impacto. ¿Podría resumir algunos aspectos de este trabajo y explicar su importancia para la sociedad?

Lo primero que quiero destacar es que mi trabajo es y ha sido un trabajo en equipo. Sin mis compañeros de grupo, sin su excelente capacidad de trabajo y sin el magnífico ambiente que reina en mi grupo, poco de lo que he podido llegar a hacer habría sido posible.

Dicho esto, algo que quiero destacar es que desde muy temprano en mi actividad como docente e investigador me propuse un objetivo: trasladar a la docencia los avances científicos alcanzados a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Nuestros laboratorios de enseñanza no tienen nada que ver con los que me encontré siendo estudiante, afortunadamente. Todo eso ha sido una labor callada de años por parte de multitud de colegas que han dedicado y dedican lo mejor de ellos a renovar y construir unos laboratorios acordes con los tiempos que vivimos, pero sí que echo en falta un mayor interés por parte de los estudiantes por los aspectos prácticos de las materias que cursan. Motivarles mediante prácticas novedosas y llamativas es una buena forma de revertir esa tendencia. En ese sentido, creo que ahí he hecho unos aportes francamente interesantes. Unos estudiantes bien formados en los fundamentos teóricos y bien entrenados en bregar con las dificultades de un laboratorio, es decir, de la realidad, serán sin duda unos excelentes profesionales, de los que todos nos beneficiaremos.

2.- El jurado destaca cómo sus aportaciones a la divulgación se han vertido en libros, páginas web o colaboraciones con medios de comunicación, y en temas tan relevantes como la microelectrónica o la energía solar. ¿Podría detallar algunas de sus contribuciones en este ámbito y de cuáles se siente especialmente satisfecho?

Los científicos que hacemos divulgación, la hacemos donde podemos, que habitualmente se traduce en donde nos dejan. Afortunadamente, a mí me dejan en bastantes sitios, de los que quiero destacar especialmente OpenMind, un blog personal en Cuadernos de Comunicación y en este mismo periódico con mi blog "Un poco de ciencia, por favor". Además de los artículos, estoy especialmente contento de mis dos libros:

Microelectrónica. La mayor revolución silenciosa del siglo XX

Energía Solar. De la utopía a la esperanza

Ambos están teniendo una acogida estupenda, habida cuenta del escaso eco que esta clase de publicaciones tiene en nuestro país. El primero ya va por su segunda edición y el segundo, a pesar de haber visto la luz en plena pandemia, lleva un buen número de ventas. La experiencia con ellos ha sido tan enriquecedora que ya estoy trabajando sobre otros proyectos.

También quiero decir que, en el mundo en el que vivimos, la divulgación científica sería poco menos que imposible sin la presencia en las redes sociales (RRSS). Ya sé que las RRSS tiene multitud de carencias, de limitaciones y de "pegas", pero en mi caso, sin ellas no habría podido llegar a la cantidad de ciudadanos de numerosos países que hoy en día están al tanto de mi trabajo de divulgación. Quisiera destacar que en Facebook tengo más de 770.000 seguidores, lo que da idea del interés que suscitan mis artículos divulgativos.



3.- ¿Qué le llevó a interesarse por la divulgación en ciencia y por qué le parece importante que el conocimiento llegue a toda la sociedad?

Desde muy joven me ha interesado tratar de expresar en un lenguaje más universal lo que he ido sabiendo y aprendiendo como docente y como investigador ¿Por qué es importante que el conocimiento llegue a toda la sociedad? Carl Sagan, el gran astrofísico y mejor divulgador decía que "vivimos en una sociedad totalmente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la cual prácticamente nadie sabe nada acerca de la ciencia o la tecnología". Esta es una triste realidad, cuyas consecuencias pagamos casi a diario. Por esta y otras razones, la divulgación de la ciencia es una tarea esencial: es primordial que los científicos expliquemos lo que hacemos, en qué consiste nuestro trabajo, pues de esa forma ayudaremos a hacer entender por qué invertir en ciencia es clave para construir un mundo mejor. Y eso debemos hacerlo en un lenguaje más universal que el específico de cada rama de la ciencia. Por supuesto, sin perder de vista el rigor que todo conocimiento científico implica, ya que siempre, o casi siempre es posible "traducir" nuestro lenguaje particular a otro más universal. Divulgar no es trivializar, pero sí es traducir.

Cuando pienso en el futuro que aguarda a nuestros hijos, me surgen diversos interrogantes: ¿Qué mundo van a heredar?, ¿seguirán viviendo en un país que nunca ha hecho una apuesta decidida por la ciencia y por la innovación? Siempre que pienso en esta cuestión me viene a la cabeza aquello del "cambio del modelo productivo", que tanto se invocó al comienzo de la Gran Recesión en 2008. Más de una década después, y ante las amenazas que se ciernen sobre el mundo post pandemia, no sé en qué ha cambiado ese modelo, si es que lo ha hecho ¿No hemos aprendido nada de la pandemia? Ha tenido que venir un cataclismo para que la ciencia reciba la financiación adecuada, fruto de la cual, en menos de un año hemos tenido las vacunas frente al Covid-19, un éxito sin parangón. Tal vez dando a conocer a amplias capas de la población lo que la ciencia puede hacer por mejorar nuestra vida, sería posible iniciar ese anhelado cambio. Es decir, considero la divulgación como una tarea permanente, casi diaria y no como algo que haya que hacer únicamente en ocasiones especiales.

Se da una curiosa paradoja en nuestro país: de una parte, los científicos somos una de las profesiones mejor valoradas por la ciudadanía, pero de otra, la cultura científica de la sociedad brilla por su ausencia. La única manera de lograr que se valore la ciencia es lograr que la sociedad sepa lo que hacemos los científicos. Por resumir: sin ciencia no hay futuro y sin divulgación de la ciencia, es la ciencia la que no tiene futuro.

4.- ¿Cuáles son las claves para hacer comprensible la ciencia al público general?

Desgraciadamente, la comunicación científica en España es manifiestamente mejorable y en gran medida, los culpables somos nosotros. Buscar a ciegas en Google, en general, no suele ser la mejor opción, pero es un recurso frecuente entre la ciudadanía cuando trata de averiguar detalles sobre alguna noticia científica, porque habitualmente o los científicos estamos desaparecidos, o el interés de los medios de comunicación por la ciencia es residual. Si la sociedad estuviera bien informada sobre lo que hacemos y sobre la repercusión que tienen nuestros trabajos, tendría otra percepción de la ciencia y de su utilidad. Y esta es una tarea que debe ser colectiva, no de individuos que la hacen en sus ratos libres, es decir, hay que llegar a la sociedad desde las instituciones.

5.- ¿Qué significa este premio para usted?

No tengo palabras para poder expresar la emoción que me produce haberlo recibido. Desde mi perspectiva, significa un verdadero acicate para seguir en esta labor, fruto de la cual ya he publicado casi 170 artículos en diferentes medios de comunicación. Que colegas de profesión con una trayectoria tan dilatada como la de los miembros del jurado me reconozcan como merecedor de este premio no puede más que llenarme de satisfacción y agradecimiento.