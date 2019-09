Cuando la ocupación lo justifica todo: Israel dispara en la cabeza a un niño de 9 años, y se lava las manos

Soldados israelíes dispararon a un niño palestino en la cabeza con munición real el pasado viernes 12 de julio durante una protesta en la que nos encontrábamos. El motivo de la manifestación es protestar en contra la expansión de los asentamientos en el poblado palestino de Kafr Qaddum, al norte del país, cerca de Nablus.

Abdul Rahman Yasser Shteiwi, de 9 años fue disparado mientras estaba sentado en la puerta de una de las casas del pueblo jugando a hacer dibujos en el suelo con un trozo de madera y totalmente ajeno a la manifestación que se estaba aconteciendo en ese momento. Se encontraba solo y alejado de los enfrentamientos entre los soldados y los manifestantes. ¿Cuál fue entonces el motivo para dispararle?

Abful fue trasladado de urgencia al Hospital Rafidia en Nablus alrededor de las 3 p.m. y fue operado de inmediato. El sábado, los médicos palestinos informaron que una exploración del cerebro del niño mostró más de 100 fragmentos de bala alojados en su cabeza. Unos días más tarde Abdul fue trasladado al hospital Tel Hashomer cerca de Tel Aviv. Curiosa fábula que Israel acabe tratando a sus propias víctimas…

El jefe de neurocirugía del hospital de Rafidia, Othman Othman, que operó al pequeño durante tres horas y media, afirmó que la bala disparada contra Abdul fue munición real y no ningún tipo de artefacto de control de masas. Hablando a través de un intérprete, dijo: «Abdul tenía una lesión penetrante en el lóbulo frontal del lado derecho. La lesión fue grave y hay más de 100 fragmentos de bala en su cabeza”.

Además añadió: “Esto no es una bala de goma; Esta es una bala real. Una bala de goma no entraría de esa manera en el cráneo porque no tiene una cabeza afilada. Esto es algo que tenía una cabeza afilada «.

Othman agregó que cree que la bala disparada contra Abdul «no era una bala normal»:

“He visto muchas heridas de bala y solo se rompen en unas pocas piezas. Más de 100 fragmentos no es normal «.

Esto contradice las afirmaciones del ejército israelí de que no se disparó munición real durante la protesta del viernes 12 de julio. A día de hoy el ejército sigue reiterando esta afirmación pese a las múltiples evidencias recogidas en el caso.

El niño de 9 años permanece en estado crítico a la espera de evolución. El Dr. Othman finalizó: «Todavía no podemos decir cuál es la verdadera lesión cerebral y las secuelas que tendrá Abdul en el caso de que sobreviva».

El líder del comité de resistencia popular en Kafr Qaddum, Murad Shtaiwi declaró: «No tengo palabras para explicar la tristeza que siento. Pero si el ejército Israelí cree que con este tipo de prácticas dejaremos de denunciar su abuso, están muy equivocados. Nunca dejaremos de luchar».

Murad sería arrestado sin motivo aparente unas semanas después. Estuvo retenido por la policía israelí durante cinco días, sufriendo todo tipo de abusos y vejaciones durante su interrogatorio.

Shtaiwi agregó: “Quiero enviar un mensaje a toda la comunidad internacional; si te preocupan los derechos humanos y en especial los delos más pequeños, ven a protegerlos y comparte lo que sucedió con el resto del mundo».

El pueblo de Kafr Qaddum ha llevado a cabo protestas semanales durante 9 años contra el cierre de la carretera principal a la ciudad de Naplusa debido a la expansión de los asentamientos de colonos Israelíes cercanos. Los manifestantes se encuentran regularmente con gases lacrimógenos y balas de acero recubiertas de goma disparadas por las fuerzas de ocupación de Israel fuertemente armadas.

Desde el estallido de la segunda Intifada en septiembre de 2000, 2.103 niños palestinos han sido asesinados por las fuerzas de ocupación de Israel, según datos de Defense for Children Internatonal.