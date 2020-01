La soledad forzada de los inmigrantes, el lado oscuro de las fiestas de navidad

Joseba Achotegui

Hola. Mi nombre es Joseba Achotegui, trabajo en el área de la salud mental e intento hacer una psiquiatría crítica. Pienso, en la línea de Michael Foucault, que la psicología y la psiquiatría tienen tanto o más de ideología que de ciencia, por lo que muchos de los planteamientos que se nos presentan como científicos e irrefutables deberían ser cuestionados en el marco del debate social. Me ubico en lo que se denomina la “Postpsiquiatría” que considera que la psiquiatría no es una ciencia exacta, y que los trabajadores de la salud mental hemos de construir nuestros conocimientos junto a los pacientes, las familias, los grupos sociales. En mi caso he trabajado especialmente desde hace más de 30 años el área de la salud mental de los inmigrantes, un colectivo que cada vez vive más soledad, adversidades y peligros en el marco de una globalización profundamente deshumanizada. Bien, con este propósito nace este blog, como una invitación amistosa a la reflexión crítica acerca de la salud mental en el mundo de hoy. Correos de contacto: jachoteguil@gmail.com, jachoteguilozate@ub.edu Links recomendados www.laredatenea.com, elmundodelamente.org