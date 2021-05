Marruecos, tan cerca, tan lejos

En el imaginario de muchos españoles, Marruecos es un país exótico, lejano. Sobre todo lejano.

Ahora con la crisis de Ceuta, Marruecos ha entrado en las sala de estar de los hogares españoles, pero me temo que por poco tiempo. Hacía tanto que no mirábamos hacia el sur¡. Y de repente el sur emerge. Qué hacer¡ Aparece una realidad que no queríamos ver: la diferencia de renta entre una parte y otra de la frontera es la mayor del planeta, más por ejemplo que entre la famosa frontera México - Estados Unidos. La imagen de hombres, mujeres, niños, huyendo de Marruecos con lo puesto, muchos jugándose la vida, nos lo ha mostrado claramente.

Y se olvida también que muchos de los problemas de Marruecos provienen de la descolonización, del neocolonianismo europeo, de nuestras políticas. Como muestra la muerte por ahogamiento, hace apenas tres meses de 25 empleados, la mayoría mujeres, en una fábrica textil española que funcionaba clandestinamente en un sótano en Tánger. La democratización de Marruecos debe formar parte de la agenda española. Pocos españoles saben cuándo hay elecciones en Marruecos, cuál es la situación política del país, algo que deberíamos conocer, aunque no fuera más que por lo que nos pueda afectar.

Foucault, Simone de Beauvoir, Sartre, muchos filósofos y líderes europeos apoyaron la democratización de España, la vivieron como algo que no les era ajeno. Foucault fue retenido en el aeropuerto de Madrid y expulsado porque vino a apoyar a los españoles que luchaban por la democracia.

Muchas veces también, cuando se habla de acercamiento a Marruecos, de interculturalidad, se considera que es un arduo trabajo porque se parte de la base de que se ha de comenzar prácticamente desde cero. Como si la cultura española y la marroquí no tuvieran nada que ver, poco menos que como si los marroquís vivieran en otra galaxia. No se tiene en cuenta que todas las culturas comparten muchos aspectos. Y no digamos entre dos países vecinos con una historia en buena parte compartida, común. Se impone pues esta idea de la lejanía.

Lejanía, además a pesar de que más de un millón de marroquíes o personas de origen marroquí, que viven aquí entre nosotros, pero el contacto con la sociedad de acogida es también con frecuencia escaso.

Hace más de 20 años que atiendo en salud mental a marroquíes que viven en España y que especialmente ahora padecen situaciones muy difíciles tras la crisis del 2008 y el Covid-19. Y hay una palabra que resuena una y otra vez en el consultorio, en la voz de esos hombres y mujeres : hazin (en masculino) hazina (en femenino) …….el sentimiento de tristeza. Y hoy ante los acontecimientos de Ceuta yo diría que no solos ellos, todos compartimos ese sentimiento: hazin, hazina, tristeza.

