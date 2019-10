Érase una vez un país con miedo

Érase una vez un país, el Reino de España, donde los Presidentes del Gobierno te faltaban al respeto porque sabían que tienes miedo.

Te faltó al respeto Suárez, que venía de falange, Calvo Sotelo que permitió el 23F, Felipe González que desmanteló tu industria y te metió en la OTAN, Aznar, que vendió todas tus empresas públicas y multiplicó la especulación, Zapatero, que cambio la Constitución para que cuando tuvieras necesidades comieras artículo 135, Rajoy, que apuntaló el partido más corrupto de Europa y creó una policía política para que no te fueras a votar a otro partido, y Pedro Sánchez, que te ha vuelto a decir que va a derogar la reforma laboral del PP no porque piense que eres imbécil, sino porque sabe que tienes miedo. Y el Rey Juan Carlos, que fue nombrado por Franco y gracias a tu miedo dicen que trajo la democracia.

Para que sigas teniendo miedo, el Ministro de Defensa Bono invitó a desfilar el día nacional a un soldado de la división azul que peleo con Hitler y a un republicano que entró con la columna Lecrerc a liberar París de Hitler, y para que tengas miedo, Zapatero sacó la última estatua de Franco con nocturnidad para no molestar y que tú no te hicieras preguntas.

Porque tienes miedo, querías que Podemos aceptara las migajas que ofrecía el PSOE, porque tienes el miedo en los huesos, en la memoria, en los silencios en tu casa y en los gritos de las tertulias de televisión. Porque tienes miedo a pedir más de la cuenta, porque tienes miedo a reclamar lo que es tuyo y lo de tus hijos y lo de tus nietos. Porque tu miedo te hace vivir en una democracia de prestado. Pedro Sánchez no sabe mucho, ni siquiera de los asuntos de su tesis doctoral, pero sabe que tienes miedo, y por eso te dijo que le votaras para frenar a la derecha y luego le pidió el voto para ser Presidente a la derecha, y ahora vuelve a pedirte el voto para frenar a la derecha. Porque sabe que tienes miedo. Y por ese mismo miedo, la izquierda se rompe y surge otra izquierda más amable con el miedo que dice que va a molestar lo justo a los estrategas del miedo.

Porque saben que tienes miedo dicen que los cuatro millones de votos de Unidas Podemos no tienen derecho a gobernar y tú, asustado, asientes. Y tu miedo te dice: no os paséis, no os paséis, no os paséis, pero no te das cuenta de que quien te habla es tu miedo.

Porque saben que tienes miedo te dicen que los muchachos de Altsasu tienen que pudrirse en la cárcel para que no se te olvide que hay que tener miedo al Estado y a sus funcionarios. Y ese miedo es el que tiene encarcelados a políticos en Catalunya, es el que permite que jueces que son uña y carne con el PP dicten justicia en el Reino de la España con miedo o silencia a los estudiantes frente a los catedráticos en clase. Porque saben que te asusta romper límites no encarcelan a la infanta, no permiten que el rey emérito vaya a explicar su fortuna o renuevan los ducados de Franco y de Primo de Rivera. Y por lo mismo el asesino Queipo de Llano reposa en una iglesia que también ha hecho lo suyo para que tengas miedo.

Porque tienes miedo no te respetan. Convocan tantas elecciones como haga falta para que sea finalmente tu miedo quien elija a quienes ellos te digan. Y miman tu miedo y te borran la memoria para que no te acuerdes que antes de ti, hubo hombres y mujeres que no tuvieron miedo y que gracias a ellas y a ellos hoy eres libre para administrar tu miedo y para que midas tu libertad sin molestar demasiado a tu miedo.