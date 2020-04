Roma paga bien a Fátima Báñez

Improvisar ahora no es un defecto, es la virtud

Pues seguramente hay una relación entre los 2000 respiradores sin utilizar que están en la sanidad privada mientras las UCIs no dan más de sí y el nombramiento por parte de la CEOE de Fátima Báñez para que presida su Fundación.

El fichaje de la CEOE a la exministra de Empleo del Partido Popular tiene lugar en plena crisis del coronavirus. La CEOE sabe que tiene dificultades para hacer valer su modelo, el del beneficio por encima de la vida, la privatización frente a lo público, la defensa a ultranza de la ingeniería fiscal y la bajada de impuestos. El que defendían hace dos meses. Y llaman a la que pusieron cuando se sentían fuertes para que haga su tarea desde una fundación. Lo mismo, pero desde un sitio que está más cerca de los balcones.

Los de VOX acaban de abrir una asociación de damnificados por el coronavirus para que los diputados de VOX hagan como que ceden su dinero, cuando ayer mismo ha dicho Espinosa de los Monteros que por las narices va él a donar su pasta. Entonces le han dicho: tranquilo, que dices que lo donas y con eso vale. La extrema derecha sabe de hacer asociaciones para enredar políticamente. Lo hicieron con las asociaciones de víctimas del terrorismo, que estaban menos con las víctimas que con la estrategia del PP. Por eso nunca consideraron víctimas a los trabajadores, trabajadoras, estudiantes que murieron en los trenes de Atocha. Porque no se doblegaron. Además, aquél atentando -en verdad, las mentiras de Aznar propagadas por los mismos medios que ahora atacan al gobierno de coalición- ayudó a que el PP perdiera las elecciones. Pobres y encima jodiendo. Ya, de las víctimas del franquismo, ni hablamos. Porque a Casado le duele que las familias no puedan despedirse de sus deudos. Claro. Nos duele a todos. Pero a nosotros también nos ha dolido que las familias de los 114.000 asesinados por el franquismo no hayan podido despedirse de ellos. Casado se reía de estas víctimas. VOX, seguro, está preparando una asociación de víctimas de la exhumación de Franco, porque han sufrido mucho y exigen una indemnización del Estado. Porque España es suya. Y de la CEOE.

La CEOE, por cierto, que no estaba con los empresarios honestos cuando empresarios corruptos, vinculados a la CEOE y al PP, recibían contratos fraudulentos de la administración y luego, como agradecimiento, financiaban al PP, el de Casado, que ha ido a las elecciones dopado. Desde patrones democráticos, que son diferentes de los patrones de la patronal, estos comportamientos son de gentuza. Son pulcros por fuera pero están podridos por dentro. Siempre jugando con ventaja.

Por eso no quieren que nos acordemos del volquete de putas del que era Secretario General del Partido Popular de Madrid. Y consejero de Justicia y de Interior. Ese PP, el del volquete de putas con figuras como Esperanza Aguirre, Rato, Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Aznar, Pablo Casado, Lasquetty -el que quiso privatizar toda la sanidad madrileña-, son los responsables, por todos los recortes en la sanidad pública, de que ahora haya volquetes de cadáveres de ancianos en residencias privadas. Ellos follando, y el pueblo, malmuriéndose. Y todavía dan lecciones al gobierno de coalición. Parecemos imbéciles. Porque ellos saben que son unos canallas, pero están convencidos de que pueden ablandarnos y que volvamos a permitir que nos engañen de nuevo.

Fátima Báñez contratada, qué casualidad, por la CEOE. Báñez, como Ministra de Empleo, estaba por facilitar aún más la explotación de los trabajadores. Quiso, desde el Gobierno de Rajoy, aprovechar el shock de la crisis para desmantelar aún más los derechos laborales. Como el objetivo era que las empresas tuvieran más beneficos, hacía falta que a los trabajadores les pagaran menos, trabajaran más horas, estuvieran más vigilados toda la jornada laboral, y costara menos el despido. Además, echándoles a la puta calle si se enfermaban más de lo que mandan el beneficio. Por cierto, el Ministerio que dirije Yolanda Díaz acaba de derogar esa barbaridad.

Barbaridad para los trabajadores, pero no para la CEOE. Que le da las gracias a Fátima Báñez encargándole su fundación. Una Fundación de la patronal. Que es como una ONG de una empresa de armamento o una capilla en un fondo de inversión. La mayoría de las viejas glorias del PP, consta en acta judicial, cobraban en su mayoría sobresueldos, que venían de los fondos que daban empresas cercanas a la corte, que almorzaban y cenaban con los políticos y donde no solían faltar presentadoras y tertulianos. Todo quedaba en casa. Como ahora, cuando la CEOE, que no es como Roma, paga bien a los traidores a los trabajadores.

¿Entendemos ahora qué hacen algunos periodistas disparando contra Yolanda Díaz como si tuvieran infinitas balas y cañones?