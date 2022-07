Una querella contra Cospedal y Villarejo

Si el audio de María Dolores de Cospedal con el Comisario José Manuel Villarejo se presentara en un juicio como prueba de cargo, solo quedaría por decir aquello de "no hay más preguntas, señoría". Una Ministra de Defensa conspirando con un comisario corrupto.

Ocho años intentando matarnos civilmente. Porque, como dice esta linda parejita, somos "unos hijos de puta. Fundamentalmente Monedero. Les buscamos la ruina".

Desde aquellas amenazas del Ministro de Hcienda Cristobal Montoro a las falsas acusaciones del tal pollo Carvajal -sostenidas aún a día de hoy por el Juez García Castellón-, pasando por la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el Secretario General Pablo Casado o el portavoz Teodoro García Egea, que preguntó hasta dos miércoles en la sesión de control al gobierno porque comí con dos periodistas en el barrio de salamanca.

Aún tengo un juicio pendiente porque un abogado despechado despedido por Podemos dijo que oyó rumores. Y con unos "rumores" y sin ninguna prueba, me abrieron un juicio.

Mentiras y más mentiras. Pero calumnia que algo queda.

Pero es más grave, porque no estamos hablando de cualquier tipo de mentiras. Hablamos de acusaciones que, como demuestra ese audio, fueron orquestadas por un Gobierno y una Policía más propios de una dictadura. Pero estamos en democracia y en la Unión Europea. Y llamaban a esa policía patriótica.

Ocho años con tertulias de televisión y portadas de periódicos, hablando de maletines, valijas, malversaciones, falsos currículum y demás patrañas. Hubo una vez en que La Razón de Mauricio Casals y Paco Marhuenda me llevaron a portada acusándome de coger el metro.

Y ahora, ¿qué? ¿Quién me restituye las portadas del ABC, del Inmundo, del OKSicario, de La Razón? ¿Van a pedir disculpas en el programa de Ana Rosa? ¿Quizá mi amiga Ana Terradillos, que me preguntó en directo "¿Has trincado o no has trincado?, me va a llevar al programa a pedirme perdón?" ¿Y en el de Carlos Herrera? ¿Tal vez Carlos Alsina?

Honestamente, con Federico Jiménez Losantos hace tiempo que perdí la esperanza...

¿Me invitará ahora Joaquín Pratt a Cuatro para compensar que cuando hicieron las acusaciones le dedicó un buen rato al asunto? ¿Dónde están ahora todos esos medios que copiaron y pegaron noticias que no eran ciertas? Me imagino que esperando a que les suministren una nueva calumnia.

¿Y el juez García Castellón? Le han reprendido sus superiores, no tiene pruebas ni ha cursado ninguna acusación, mantiene la pieza secreta y ha evitado que extraditen a un delincuente reclamado por narcotraficante en EEUU.

Hay comportamientos en la justicia que después de escuchar la conversación entre la Ministra Cospedal y el Comisario Villarejo me producen aún mayor inquietud.

Podemos lleva catorce querellas archivadas y sus líderes debemos ir por la treintena. Hoy sabemos que desde el Gobierno de Mariano Rajoy se conspiró para inventar pruebas contra Podemos, contra Pablo Iglesias y contra mi persona. En democracia eso es intolerable.

Ahora falta que los jueces investiguen el presunto delito de Villarejo y de Dolores de Cospedal, un presunto delito de acusación y denuncia falsa y de simulación de delitos con el fin de perjudicar a miembros de Podemos.

Yo voy a poner la querella. A ver si tengo tanta suerte como el Rey Emérito, como Dolores de Cospedal o como Mariano Rajoy y entonces, si la querella sigue su honrado curso, quien ganará será, en la España de nuestro podrido Estado profundo que viene de tan lejos, la democracia.