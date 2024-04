Sánchez se marcha el lunes y la culpa es de casi todos

Toda la solidaridad con Pedro Sánchez persona y su derecho a defender a su familia. Es verdad que disparó sin clemencia contra los morados en su día. No importa. Porque Manos limpias es basura probada -su fundador estuvo en la cárcel por extorsión- y el juez que la ha aceptado se pondrá al lado de esos jueces que son la vergüenza del poder judicial en España (como el reciente juez que encarceló a los titiriteros y ha dejado que se escape un narco italiano, o Escalonilla, que se inmiscuyó en las elecciones persiguiendo a Podemos, igual que García-Castellón, que opera más que como político que como juez. O el CGPJ, fuera de la Constitución desde hace cinco años). Es verdad también que el comportamiento de los medios afines al PSOE invita a la desconfianza. Esta misma mañana,entrevistaba al ex presidenteen la cadena SER, en un tono intimista y emocional. Barceló cerraba, en el calor de la entrevista, recordando que Sánchez no va a estar en el primer mitin de la campaña catalana, y, entusiasta ante la invitación de Zapatero de arropar a Sánchez, cerraba: ¡No va a estar Sánchez, pero vayan que va a estar Zapatero! De la misma manera,, el que publicaba información falsa sobre Podemos a sabiendas, se jactaba de matar a sus líderes y hacía de altavoz de Inda y OK Diario, se ha dedicado ayer todo el día a sembrar la idea de que. Que gente como Ferreras intervenga en este drama, llena de inquietud.