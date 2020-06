Desmontando los bulos de Bosé contra Sánchez y Bill Gates

Miguel Bosé reúne más de tres millones de seguidores en twitter. Lo que escribe en su cuenta goza, en consecuencia, de una formidable repercusión. Por eso no me parece un asunto trivial el violento ataque que el famoso cantante, contrario a las vacunas según manifiesta, dedicó este martes al Gobierno de coalición... y a Bill Gates.

Les cuento:

El pasado 4 de junio, Pedro Sánchez anunció que el Gobierno español piensa aportar 50 millones de euros para que una asociación mundial llamada GAVI, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la vacunación en todo el mundo, "pueda seguir con su trabajo los próximos 5 años y lograr así inmunizar a 300 millones de niños y niñas".

Para mi sorpresa, y la de muchos otros por lo que he podido comprobar, Bosé decidió arremeter con inusitada virulencia en su cuenta de twitter contra esta iniciativa:

"La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, -escribió- es propiedad de la fundación Bill & Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo".

Continuaba Bosé:

"Bill Gates habló en el pasado reiteradamente sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla".

"Llevada a cabo esta fase, seguía diciendo el cantante, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades".

A continuación, leña a Pedro Sánchez, a quien acusa de...

"...hacerse cómplice de un plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía".

Al final de su hilo de twitter, Bosé afirmaba lo siguiente:

"India ha expulsado y denunciado a los Gates, África aún acarrea sus consecuencias y Kenia ha destapado sus atrocidades".

A pesar de las muchas pruebas que últimamente ha dado Miguel Bosé de haberse convertido en alguien que nada tiene que ver con la persona que hasta hace poco creíamos que era, y de lo mucho que chirriaba todo, admito que pasó un cierto tiempo antes de que llegara a la conclusión que no podía tratarse más que de un bulo. Un documentado hilo que el escritor Ernesto Filardi -@HacheFilardi- publicó al día siguiente, confirmó lo que me temía y me ayudó a entenderlo todo bastante mejor.

Como creo que se trata de un trabajo de suma utilidad, le he pedido permiso al profesor Filardi para compartir aquí los argumentos con los que rebate punto por punto los bulos difundidos por Bosé. Helos:

1. No es cierto que GAVI sea una farmacéutica: Son las siglas de Global Alliance for Vaccines and Immunization, una alianza de instituciones para dotar a países subdesarrollados con vacunas.

2. Aunque GAVI , como se puede comprobar consultando su página web, comenzó gracias a la fundación Bill Gates, existen otros miembros importantes en la alianza como, por ejemplo, UNICEF y la OMS.

3. "Dices también que India "les ha expulsado y denunciado" y que Kenia "ha destapado sus atrocidades"- escribe Filardo en su réplica a Bosé- . He estado buscando información sobre el tema y no he encontrado nada. Sería interesante que compartieras tus fuentes sobre el tema", añade.

4. El pasado fin de semana se celebró la Cumbre Global para las Vacunas, organizada por GAVI, y allí se contó con intervenciones tanto del primer ministro indio como del presidente de Kenia.

5. El presidente de Kenia agradeció a GAVI la ayuda prestada durante años, con datos precisos de lo que esa ayuda ha supuesto para su país. No parece muy creíble que Kenia condene a quien está pidiendo ayuda.

6. El primer ministro indio, durante la misma cumbre del fin de semana pasado, prometió que su país aportará 15 millones de dólares a GAVI para que la institución continúe investigando.

Suscribo por completo las palabras de Filardi cuando, tras rebatir los bulos difundidos por Bosé, le pide al conocido cantante que reflexione…

"…sobre lo que implica que una persona como tú (con esa visibilidad internacional), se dedique a difundir un mensaje antivacunas. Es tremendamente irresponsable por tu parte, Miguel, que en mitad de una pandemia que lleva más de cuatrocientos mil muertos en todo el mundo, lances un mensaje de "No queremos vacunas" sin fuentes veraces que sustenten los bulos que estás lanzando".

"Entiendo, por lo que dices al final del hilo, -termina Filardi- que tu objetivo sea desacreditar al gobierno español. Y oye, estás en tu derecho de hacerlo si así lo consideras. Pero no con bulos que favorezcan al movimiento antivacunas, por favor".

Creo que, al menos por hoy, no hace falta añadir nada más..

J.T.