Los informativos de Telemadrid son más decentes que los de TVE

Suena raro, ¿verdad?

Pues así es.

Si los comparamos con los Telediarios de la Uno y a día de hoy, los informativos de Telemadrid ganan por goleada. Hacen un periodismo más vivo, salen más a la calle y sus escaletas suelen estar equilibradas, aunque todo dentro de un orden, claro está, pero lo suficiente para tener de los nervios a Díaz Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez.

Si los informativos de Telemadrid presentan una cierta decencia, esto ocurre muy a pesar de la presidenta de la Comunidad y de su alter ego. ¿Cómo es posible que en "nuestra" televisión no se hagan las cosas como nosotros queremos?, braman por los pasillos, impotentes ante el blindaje legal con el que cuenta el actual equipo directivo de la televisión pública madrileña.

Lo repetimos, por si aún piensan que no han leído bien: La televisión de la autonomía que preside la popular Díaz Ayuso, en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, es a día de hoy mucho más presentable que la del Estado, cuyo Gobierno de coalición está presidido por el socialista Pedro Sánchez y cuenta con cinco ministros de Unidas Podemos. El PP y Vox están mucho más felices con el trato que les prodigan en TVE que con el que reciben por parte de la televisión pública madrileña.

En Telemadrid las cosas son así entre otras razones porque al equipo directivo, elegido hace casi cuatro años, no se le puede destituir a menos que gaste más dinero del asignado y el déficit se dispare. En TVE, en cambio, las cosas están como están porque un equipo provisional elegido para pocos meses lleva dos años largos al frente de la Corporación a la espera de que, en el Congreso de los Diputados, los partidos se pongan de acuerdo para sacar adelante de una vez un Consejo de Administración independiente.

Esperanza Aguirre, la que más tiene por qué callar en materia de manipulación televisiva, manifestó el otro día con su desahogo habitual y sin que se le cayera la cara de vergüenza que "Telemadrid es de Podemos" ¿Y dónde dijo esto? Pues sentada en un plató de Televisión Española, entrevistada en directo en un programa matinal, sin que ni la presentadora ni los contertulios le replicaran tamaña barbaridad. Cuando unos informativos no manipulan, como se hacía en sus tiempos de presidenta, para Aguirre y para el PP en general, esa televisión es de Podemos, por muchas carencias que tenga, que las tiene y por muchas críticas que merezca.

Les propongo un entretenimiento: ¿Qué les parece si en lugar de extendernos en más disquisiciones intentamos comparar, por ejemplo, el comienzo de los informativos que Telemadrid y TVE emitieron la tarde-noche del pasado lunes 12 de octubre? Bastará con la apertura y los primeros temas de ambos Sumarios para extraer conclusiones, ya verán:

Apertura de TVE

12-0: REENCUENTROS EN LA FIESTA NACIONAL

Imágenes de Pedro Sánchez saludando a Ayuso, corrillo con ella y tres personas más, saludos del rey a los miembros del gobierno y primer plano de Iglesias.

Presentadora: "El reencuentro de Pedro Sánchez y la presidenta madrileña después de que el gobierno decretara el estado de alarma en Madrid es una de las imágenes que nos deja este 12 de Octubre. Una fiesta nacional atípica marcada por la pandemia a la que por primera vez ha asistido Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo ha coincidido con el rey tras sus últimas críticas a la monarquía y con el presidente del Poder Judicial y del Supremo. Este tribunal tendrá que decidir sobre su posible imputación en el caso Dina".

Tres dentelladas a Pablo Iglesias a portagayola, las tres seguidas, sin anestesia. Caña inmisericorde al líder de Podemos desde el minuto uno aunque todo lo demás pase a segundo plano. Es verdad que se trata de la primera vez que Iglesias asiste a este acto, pero también lo es que hasta este año no formaba parte del Gobierno y miren qué casualidad, como hay un plano en el que aparece en un corrillo con Lesmes, pues aprovechamos para meter cuña un día más con el llamado caso Dina. Sobran comentarios.

Apertura de Telemadrid

UN DOCE DE OCTUBRE DIFERENTE

Imágenes de aviones sobre el Palacio Real, salvas, el rey pasando revista, ofrenda, desfile en el patio, corrillos…

Off: "La patrulla Águila ha vuelto a surcar el cielo de Madrid pero este ha sido un desfile del 12 de Octubre diferente, recluido en el patio de la Armería del palacio Real. El rey ha presidido un acto en el que por primera vez en décadas no ha habido desfile de las unidades militares por las calles de la capital. Lo que sí ha habido, como cada año, han sido corrillos. Algunos muy significativos".

Abren informando de la celebración de la Fiesta Nacional, se ve la pifia del humo de los aviones aunque no la comentan, y rematan advirtiendo que algunos corrillos eran "muy significativos" mientras se ve a Iglesias en uno de ellos junto a Lesmes. Sutileza.

Segunda noticia de Televisión Española

UNA FIESTA NACIONAL SIN DESFILE

En imágenes, fragmento del desfile con los soldados cantando "La muerte no es el final", parada militar y repetición del saludo del rey a los miembros del gobierno con especial hincapié en el momento en que coincide con Iglesias.

Off: "Una fiesta nacional atípica que ha cambiado de escenario. Ha sido en el palacio real y también de formato. El tradicional desfile se ha sustituido por una parada militar en la que han participado poco más de quinientos efectivos frente a los cuatro mil de hace un año. Los reyes han presidido los actos, donde hemos visto al gobierno casi en pleno".

Segunda noticia en Telemadrid

EL CORRILLO DE SÁNCHEZ Y AYUSO/ UN ENCUENTRO "INCÓMODO" Imágenes de ambos que refuerzan el titular.

Presentadora: "Por primera vez desde la declaración del estado de alarma por parte del gobierno hemos visto juntos a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso".

Off: "Ambos han coincidido en el Palacio Real, se han saludo pero poco más. Ha sido un encuentro frío en el que también han estado el alcalde de Madrid, el jefe del Estado Mayor y la ministra de Defensa, en el que se ha hablado de todo menos del cierre perimetral de Madrid. El gobierno regional sigue reclamando que se levante el estado de alarma".

Mientras que a TVE le faltó tiempo para decir esto en la primera frase de la apertura, la televisión regional habla de su presidenta en segundo lugar. La apertura se le otorgó a los hechos, no a los cargos, justo al contrario que lo que hizo el Telediario.

Tercera noticia de TVE

PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO

Imágenes de la plaza Real con manifestantes envueltos en banderas de España chillándole a los coches de los miembros del gobierno mientras iban saliendo del Palacio Real. Sonido ambiente que permite escuchar pitos y gritos de "Gobierno, dimisión". A continuación, imágenes de la manifestación de Vox por la Cibeles y otros lugares de Madrid.

Off: "Con pitos, abucheos y gritos de dimisión han recibido y despedido algunos ciudadanos al Gobierno. En paralelo a estos actos, Vox ha convocado en toda España marchas en contra del ejecutivo. La más numerosa, esta, que ha recorrido el paseo de la Castellana en Madrid".

Banderas de España enarboladas por quienes gritan contra el Gobierno al que representa esa misma bandera, y banderas también en los coches de la protesta convocada por Vox. Un collage cuando menos confuso donde la ausencia de matices y precisiones no ayuda demasiado a que el espectador extraiga conclusiones claras de lo que le están contando.

Tercera noticia en Telemadrid

UN PUENTE DEL PILAR ATÍPICO / RETORNO, PERO MENOS

Imágenes de carreteras carreteras, estaciones, pasajeros con maletas…

Off: "Y a estas horas, tranquilidad en los accesos a la capital, nada que ver con lo que sería normal el un puente del Pilar. También hemos visto poco movimiento en estaciones de autobús o Renfe. Muchos optaron por quedarse y los que se fueron regresan poco a poco a Madrid".

Información de cercanía sin valoraciones.

Cuarto tema en TVE

DEBATE MOCIÓN DE CENSURA 21 y 22 de Octubre

Imagen: Un croma de Abascal y Pedro Sánchez frente frente

Presentadora: "El congreso debatirá la próxima semana la moción de censura que Vox anunció en junio contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Será en el pleno de los días 21 y 22 de octubre".

Más Vox arriba del todo, no vaya a ser que se enfaden y ya se sabe que hay que tenerlos contentos.

Cuarto tema en Telemadrid

LOS MADRILEÑOS HAN VISITADO MADRID / POR FIN… UNA BUENA CAJA

Dúplex reportero: "Los hosteleros están satisfechos con este puente, por ejemplo los del centro de Madrid, que han visto cómo tenían estos días las terrazas llenas. El confinamiento les ha venido bien para hacer buena caja estos días de puente".

Total hostelero 1: "Desde antes del confinamiento de marzo no habíamos tenido tanto trabajo. Ha sido un fin de semana fantástico".

Total hostelero 2: "Desde luego el comportamiento del madrileño de apoyo al sector está siendo increíble".

Televisión Española, por supuesto, no trató este tema. Igual pensaron que era muy local, pero no lo era porque entre los argumentos de Ayuso contra el Gobierno central, esta ha argumentado que el encierro y la falta de libertad iban a ser una ruina para los hosteleros. Constatar la alegría del sector no debió ser plato de buen gusto para la presidenta regional ni para su cohorte, pero Telemadrid dio esa información, como dio también, ya en el desarrollo de la escaleta, una batería de totales de representantes de todos los partidos de la Asamblea a propósito de la gestión de la pandemia.

Comparado con el trato que TVE dispensa al Gobierno de coalición, el ejecutivo de Ayuso y su vicepresidente Aguado no tiene argumentos para quejarse de Telemadrid por mucho que, insaciables como son, no les bailen el agua todo lo que a ellos les gustaría. Como le ocurre a Aguirre, Ayuso está firmemente convencida de que "su" televisión está colonizada por Podemos y tanto lo cree que, en los catorce meses que lleva de mandato, aún no ha pisado las instalaciones.

Cierto día, en sede parlamentaria, el PP recriminó al director general que fuera desleal con su gobierno, a lo que este respondió textualmente: "Yo no trabajo para ningún gobierno, yo trabajo para la Administración pública, que es muy distinto". Desde entonces tanto Ayuso como Rodríguez le tienen puesta la cruz a José Pablo López y sueñan con el momento de echarlo, tanto a él como al equipo de Informativos que dirige Jon Ariztimuño, por mucho criterio profesional que apliquen en su trabajo y por muy respaldados que estén por los indices de audiencia, algo que ya les gustaría a los profesionales de TVE que ocurriera con su trabajo, tan digno y competente como el de sus compañeros de Telemadrid, pero mucho peor gobernado.

Al ritmo que van las cosas existe el riesgo de que, en lugar de celebrar las mejoras en TVE, acabemos viendo a Telemadrid de nuevo en manos de los mismos desaprensivos que hace años hundieron su credibilidad y su prestigio. Solo hay una manera de evitar la catástrofe: que Ayuso se vaya, lo que puede que ayude a para preservar los logros de Telemadrid, y que el concurso de TVE se resuelva de una puñetera vez.

J.T.