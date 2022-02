La importancia del voto en Castilla y León

Quienes tenemos algo de vergüenza siempre estaremos en inferioridad de condiciones con respecto a quienes carecen de ella. Ponerse a su altura no es la solución, desde luego, pero entonces… ¿qué hacemos? Si tantos presuntos periodistas como se dedican a mentir a día de hoy en España acaban consiguiendo imponer su discurso, sembrar la duda y que los despistados que los leen o escuchan asuman y repitan sus intoxicaciones, ¿cómo combatir eso sin entrar en su mismo juego? Si los políticos que han hecho del bulo un modo de vida logran que sus provocaciones marquen las agendas, ¿qué hacemos para que no acaben encontrando toda la cancha que buscan, como de hecho está sucediendo?

Suelo evitar el empleo de tópicos siempre que puedo, pero hoy me parece que no toca: si nos olvidamos de lo que nos pasó, como invitan a hacer Vox, Díaz Ayuso y buena parte del PP, volveremos a repetirlo. ¿Acaso no vemos cómo avanza el fascismo, acaso no vemos cómo, pasito a pasito, van conquistando espacios que no les corresponden y ganando voluntades desinformadas, sobre todo entre los más jóvenes? ¿Cómo es posible que unos métodos calcados de los utilizados por los fascistas en Italia y los nazis en Alemania hace todavía menos de un siglo estén volviendo a ser eficaces en la europea y presuntamente moderna España del siglo XXI?

Han conseguido que un sector más o menos despistado de la población crea que hay que ser facha para ser rebelde. Algunos comportamientos rozan la ridiculez: los mismos que reivindicaban libertad para no ponerse la mascarilla se niegan ahora a quitársela porque "no va ser Pedro Sánchez –argumentan textualmente- quien les diga lo que tienen que hacer" ¿Pero qué locura es esta? Sería para reírse a carcajadas si no fuera porque de actitudes infatiloides e irresponsables como esta se acaba pasando a provocaciones mayores como el reciente asalto a un ayuntamiento en el que hasta se llegó a interrumpir su sesión plenaria.

Desde que en 2018 entraron en el Parlamento de Andalucía, los fascistas han ido pasito a pasito subiendo escalones en la estrategia de la tensión y el enfrentamiento; en 2019 consiguieron irrumpir en otros parlamentos autonómicos y también en ayuntamientos, a finales del mismo año obtuvieron 52 escaños en el Congreso de Diputados, en el 21 llegaron al Parlament de Catalunya y tras las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, creció aún más su capacidad de maniobra. De momento, han obligado al PP a tragar sapos a granel (sapos a los que los populares tampoco es que le han hecho demasiados asquitos precisamente) pero el escalón que podrían subir este 13 de febrero, si los votos no ponen remedio, podría llevar a la ultraderecha a ocupar ya directamente alguna que otra cartera en el gobierno autonómico de Castilla y León.

Si eso ocurre, será difícil que el efecto dominó no haga crecer el fascismo en España aún más, responsabilidad que ha de atribuirse en una gran medida a los medios de comunicación. No sé qué demonios nos está pasando. La manera en que buena parte de los medios, incluidos Efe, TVE y demás servicios informativos del Estado andan normalizando los modos, usos e ideología ultraderechista resulta difícil de entender. El argumento con el que se defienden muchos de sus responsables es que la legalidad así lo impone. Pero entonces… si los medios privados andan literalmente tomados por las peores derechas de este país en los últimos 45 años y los públicos andan cogiéndosela con papel de fumar, ¿cómo se le hace llegar a la ciudadanía una información exenta de manipulaciones? Porque el hecho es que en esos medios los fascistas mienten, se les deja mentir y nadie explica que están mintiendo. Y lo más preocupante: mucha gente joven "compra" estos mensajes totalitarios tal como les llegan. Sin filtro alguno.

A los jóvenes que se dejan seducir por "el atractivo de la rebeldía facha" les preguntaría: ¿Nadie os ha contado en qué acaban desembocando este tipo de "bromas"? Abrid un libro de Historia, anda, y tomad nota. Con la Wikipedia basta para empezar, no os hace falta más para sacar las primeras conclusiones. Sobre todo si vivís en Castilla y León y os toca votar este fin de semana. Porque cuando gobiernen, si el domingo ganan y llegan al poder, cuando empeoren vuestras vidas y descubráis cómo os van suprimiendo derechos, no os va a quedar ni la opción al pataleo porque vosotros mismos os lo habréis buscado, avisados quedáis.

Amigas y amigos de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora: en la papeleta que elijáis este domingo electoral en vuestra Comunidad Autónoma vais a dibujar el futuro próximo de España entera. Confiamos en vosotros.

J.T.