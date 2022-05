RTVE: Si las derechas están contentas, algo se está haciendo mal

Cuanto peor mejor.

Ese es el sueño húmedo del Partido Popular con Televisión Española: que acabe teniendo Cero Influencia en la vida política, social y económica del país.

Respaldaron en su día (marzo de 2021) al actual equipo responsable de la Corporación, que superó así los dos tercios de apoyo en el Congreso de los Diputados en primera votación y, desde el día siguiente y con la anuencia de la parte socialista del Gobierno de coalición más el silencio cómplice del PNV, los populares empezaron a copar puestos claves en el organigrama. A Unidas Podemos ni agua, al resto de los partidos una de cal y mil de arena y a los de Vox, ¿qué hacer con Vox? ¡qué miedo, menudo marrón! Y ahí andan desde entonces los ultraderechistas, aprovechando las dudas de quienes no saben cómo gestionar esas encendidas soflamas anticonstitucionales que sus cabecillas sueltan apenas encuentran un micrófono cerca, sacando así petróleo sin parar.

El Partido Popular no quiere que Televisión Española cuente con informativos de referencia. Este es su objetivo desde los tiempos de Mariano Rajoy y, en los cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez, los mismos comisarios políticos que provocaron las protestas de los trabajadores en tiempos del PP, aquellos famosos y dignos "viernes negros" en los que se denunciaba la manipulación, esos mismos comisarios, decía, son quienes en la actualidad ocupan puestos de responsabilidad donde se manda mucho y, en consecuencia, se puede continuar manipulando mucho.

Tve lleva mucho tiempo insultando a diario en sus informativos la inteligencia del espectador y haciendo sufrir a quienes amamos la información decente y bien servida. No voy a poner ejemplos porque la noticia sería la ausencia de manipulación, qué digo manipulación: burla en muchos casos. Podría pedírseme que aportara ejemplos y a quien lo hiciera yo le respondería que escogiera al azar cualquier telediario, de mediodía, de la noche, del fin de semana… el que quisiera del último año y medio, o de los casi cuatro años que lleva Sánchez en Moncloa con una honrosa excepción: el período en que al frente de los Informativos estuvo Begoña Alegría. Tomemos cualquier telediario, como decía, y analicémoslo minuciosamente, minuto a minuto, segundo a segundo: el enfoque, la selección de totales, la organización de la escaleta… Cuando quieran y donde quieran les demuestro que no es ya manipulación sino, en muchos casos, burla descarada para con el espectador como lo era en tiempos de Soraya y Cospedal.

Para verificar la satisfacción de las derechas con Tve, basta comprobar que ese tridente que conforman sus periódicos de cabecera (El Mundo, ABC, La Razón…) apenas abren la boca para criticar los telediarios. El martes 24 de mayo, el diario El País dedicaba toda una página a la gestión del actual equipo directivo que titulaba "El progresivo hundimiento de RTVE, una crisis sin solución a la vista". RTVE siempre fue una balsa de pirañas y ningún equipo directivo lo tendría nunca fácil, pero hablar de "reinos de taifas" como hizo el presidente de la Corporación en sede parlamentaria durante su más reciente comparecencia no creo que ayude a mejorar las cosas. Tampoco declarar que se encuentran "ante una estrategia concertada de acoso y derribo a profesionales de la Corporación" porque a una persona de la redacción se le ocurrió publicar hace días en su cuenta personal un tuit que no gustó a la dirección.

Como escribía también Rosario G. Gómez en El País, lo cierto es que "un año después del relevo en la cúpula directiva, la corporación pública tiene cada vez menos relevancia en el panorama audiovisual español". Y eso, añado yo, al PP le parece de perlas. Le parece de perlas porque, como decíamos al principio, ese es su objetivo. Que los medios públicos pinten lo menos posible en el panorama informativo de nuestro país. Así ocurre desde hace tiempo con Radio Nacional y con varias autonómicas ¿Por qué? Porque la doctrina la tienen que impartir las privadas, que es lo que a ellos les interesa. La presencia de afines al PP en puestos clave de la estructura informativa de Tve ayuda a redondear la faena a la hora de conseguir este objetivo.

Aún así, como las derechas son insaciables, no se dan nunca por satisfechos y todo les parece poco: por eso llegan a tener la caradura que exhibió un miembro del PP en la última comisión de control al quejarse de que un asunto menor, que afecta a un hermano del socialista Ximo Puig, se emitiera en el minuto 12 del Telediario y ocupara solo once segundos. Pero… ¿qué querían, que se abriera con eso? ¡Si ni siquiera se había tenido que haber dado!, ¿cómo pueden tener esa caradura? Pues porque aprovechan cualquier cosa para avisar, para intimidar, para advertir de que, aunque en estos momentos parecen satisfechos, se pueden cabrear a las primeras de cambio.

Si ganaran las próximas elecciones generales, argumentos como estos les valdrán para cuestionar la continuidad de un equipo que el parlamento respaldó para seis años. Si el PP acabara necesitando a Vox para gobernar, no me quiero ni imaginar la escabechina que perpetrarían, porque si los unos tienen la piel fina, de los otros ya mejor ni hablar. Hace unos días se me ocurrió escribir un tuit en el que decía que "la cancha a Vox en los telediarios de la 1 de tve es cada vez más inentendible. Por supuesto, nada explicable desde un punto de vista profesional y por completo inadmisible desde un punto de vista democrático". Jamás he recibido más insultos en mi vida. Una hora larga estuve bloqueando haters.

Esa es la cera que arde. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, no se puede tolerar. No se puede permitir que el Partido Popular, con la anuencia de la ultraderecha, consiga que la capacidad de influencia de Televisión Española acabe siendo Cero Patatero. Dado que se trata de su sueño húmedo, todos los esfuerzos para evitar que lo logren serán pocos.

J.T.