Masturbación contra el COVID-19

Encima de confinad@s, jugando al solitario o solitaria, pensarán. Bueno, lo cierto es que no lo digo yo, lo dice el Departamento de Salud de Nueva York, que acaba de recomendar la masturbación como la mejor manera saciar los apetitos sexuales en tiempos del coronavirus... eso sí, lavándonos previamente con agua y con jabón las manos, así como los juguetes que empleemos. Por cierto, el documento del Departamento de Salud también incide en lavarse también después... para l@s olvidadiz@s.

El tuit es contundente y a las parejas confinadas puede caerles como un jarro de agua fría: "Besar y lamer puede contagiar el COVID-19. Tú eres tu pareja sexual más segura". Ya hay numerosos medios que se han hecho eco de la noticia, destacando los efectos beneficiosos de la masturbación para aliviar la tensión en situaciones de estrés y, con ello, apoyar al sistema inmunológico.

What we know about #COVID19 and sex: ????Kissing can spread COVID-19 and rimming might spread it. ????????????

You are your safest sex partner. Masturbation will not spread COVID-19, especially if you wash your hands (and any sex toys) with soap and water????: https://t.co/85FUZfOABG

— nychealthy (@nycHealthy) March 24, 2020