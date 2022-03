Ucrania compra suministros militares con criptomonedas

Las criptomonedas han estado en el punto de mira –aún más- desde que estallara la guerra en Ucrania. Impuestas las sanciones que aislaban bancariamente a Rusia, sus oligarcas vieron en el uso masivo de bitcoins una vía de escape para sus fortunas. No duraría mucho la alegría, pues pocos días después la plataforma de criptomonedas Coinbase bloqueaba nada menos que 25.000 direcciones de billeteras virtuales rusas por entender que se asociaban a actividades ilícitas.

Sin embargo, Rusia no ha sido la única beneficiada de estas criptodivisas; también Ucrania, que en dos semanas ha visto cómo las donaciones por esta vía han superado los 100 millones de dólares, según ha anunciado esta semana el viceministro de Transformación Digital, Alex Bornyakov, en una comparecencia bajo el título Resistencia digital: cómo Ucrania está aprovechando la tecnología para luchar por la libertad.

La plataforma ucraniana Kuna tiene especial protagonismo en este alud de donaciones, con el 60% de esos activos digitales, no sólo en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, sino también en otras alternativas como Polkadot, Tether, Candle, USD Coin y Dai. Los tres principales destinatarios de estas criptodonaciones serían las billeteras oficiales de Bitcoin y Ethereum del gobierno de Ucrania, así como la de billetera Bitcoin de una dirección de donaciones llamada Come Back Alive, aunque existen otras como Ukraine DAO, Unchain.Fund, AidForUkraine o la Ciberpolicía de Ucrania. Una parte de estos fondos, alrededor de 15 millones de dólares, ya se han comenzado a gastar en equipos no letales, tales como alimentos, chalecos antibalas y combustible, según afirmó el fundador de Kuna, Michael Chobanian.

Buena parte de la comunidad de criptodivisas parece haberse volcado con la causa. Este mismo miércoles, la plataforma de trading de Bitcoin Kraken anunciaba que distribuiría más de 10 millones de dólares a todos los clientes que hubieran creado una cuenta en Ucrania antes del 9 de marzo. De este modo, cada uno de estos usuarios recibiría 1.000 dólares en bitcoins durante el primer tramo de desembolso, pudiéndose retirar los fondos de inmediato sin que se cargara la tarifa de cambio de moneda para retiros de hasta 1.000 dólares.

El propio CEO de Kraken, Jesse Powell, insistía en el lado humanitario de las criptomonedas, "especialmente en un momento en que muchos en todo el mundo ya no pueden confiar en los bancos y custodios tradicionales", haciendo referencia así al temor extendido desde el estallido de la guerra a una mayor vigilancia bancaria. Las donaciones con criptomonedas, en cambio, permiten una circulación no sólo más rápida, sino también más rentable que por los mecanismos más tradicionales. Además y dado que la tecnología blockchain en que se sustentan funciona como un libro de contabilidad abierto y distribuido que puede registrar las transacciones, también es transparente, según los defensores de este sistema.

Por otro lado, Bored Ape Yacht (BAYC) también ha aportado su granito de arena. Esta colección de NFT (Non-Fungible Token) de avatares de monos que cada vez más famosos compran por muchos miles de dólares, consiguió recolectar cerca de un millón de dólares en Ethereum gracias a las aportaciones de billeteras que cuentan con un NFT de BAYC; incluso los desarrolladores de BAYC anunciaron que igualarían esa misma cantidad en otra donación. Otra plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, que cuenta con su propio Fondo de Ayuda de Emergencia, también recolectó más de 11,3 millones de dólares en diversas criptomonedas.

Para poder donar en criptomenedas a Ucrania, lo primero que necesitará es disponer de una billetera con esta divisa, así como una dirección de clave pública para poder enviar transacciones. El ministro ucraniano de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, ya anunció a finales de semanas a través de Twitter cómo donar directamente al gobierno de Ucrania, el modo más seguro y directo de garantizar que la donación llegue al destino deseado.