Las redes sociales como escaparate pro aborto en EEUU

La atmósfera actual de crispación política a menudo nos lleva a demonizar las redes sociales considerándolas foco de insultos, amenazas y hostigamiento. Sin embargo, este espacio digital también muestra su cara más positiva en circunstancias adversas. Es lo que ha sucedido en EEUU tras el reciente retroceso en libertades civiles con el fallo del Tribunal Supremo negando el derecho constitucional a abortar.

A las protestas y manifestaciones masivas que se convocaron contra este varapalo judicial a la libertad, se ha sumado una movilización en redes sociales como otras veces se ha visto con movimientos como Me Too o Black Lives Matter. Todas las plataformas, desde Twitter, a Instagram, Facebook o TikTok se inundaron de artículos, vídeos, infografías, etc. con recursos para aquellas mujeres que han quedado desamparadas con la decisión federal.

Estrellas del cine, el deporte o la música se han sumado a esta movilización, lo que ha contribuido a amplificar la difusión de todos estos recursos. Este fue el caso, por ejemplo del actor Chris Evans, tuiteando la campaña de recaudación de fondos para el aborto. En otras plataformas como TikTok, circularon un amplio abanico de vídeos explicando las repercusiones que tenía la decisión del Supremo, en muchos casos analizándolo estado por estado.

This is a great thread. It offers links to donate, information about different clinics and their status, as well as support lines. I’ve donated and if you have the means I hope you do too. https://t.co/N1yLPdUfY3

— Chris Evans (@ChrisEvans) June 26, 2022