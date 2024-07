Las eSIM crecen para eludir el roaming

Quienes viajen este verano fuera de la Unión Europea (UE) se enfrentan a la pesadilla del roaming y los elevados costes que supone hacer uso del teléfono móvil en el extranjero. Sin embargo, existen alternativas que, incluso, son más cómodas que adquirir una tarjeta SIM prepago de datos: son las eSIM. Básicamente, consiste en una SIM digital que posibilita activar un plan móvil de una operadora sin necesidad de una SIM física. Eso sí, no todos los teléfonos móviles soportan esta tecnología, por lo que es conveniente comprobar la configuración previamente.

En realidad, no se trata de una tecnología nueva, puesto que ya en 2010 la GSMA (Global System for Mobile Communications Association) la estandarizó para incluirla en los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT, por su acrónimo en inglés), esto es, equipos dotados de sensores que transmiten la información que reciben por la red móvil de telefonía. En 2016 aparecía el primer producto de consumo de la mano de un reloj de pulsera de Samsung y un año seguirían sus pasos los Apple Watch. En 2018 llegarían al mercado los primeros iPhone preparados para eSIM y tres años más tarde el iPhone 14 sólo para eSIM, que ni siquiera admitía la SIM tradicional.

Desde entonces, este mercado no ha hecho más que crecer. La consultora CCS Insight afirma que el año pasado la base instalada a nivel mundial ya alcanzaba los 700 millones de teléfonos móviles (smartphones), lo que supone el 27% del total. Eso sí, es importante tener en cuenta que el hecho de que esos teléfonos sean compatibles con eSIM no es sinónimo de líneas activas y, de hecho, esta cifra se sitúa en apenas 150 millones de usuarios en todo el mundo –la mitad de ellos en EEUU-, en comparación con 8.900 millones de líneas de telefonía móvil. Y es que en un reciente estudio realizado por esta misma consultora en EEUU, Reino Unido, Alemania, España y Australia, tan sólo 4 de cada de 10 personas conoce las eSIM.

Desde la óptica de negocio, Statista valoró el mercado de eSIM en 4.700 millones de dólares en 2023 y para 2027 sus previsiones apuntan a 16.300 millones de dólares. En este sentido, CCS Insight indica que para 2027 se podrían alcanzar los 1.400 millones de teléfonos compatibles o, lo que es lo mismo, el 46% de los smartphones vendidos en todo el mundo. Para 2028, la cifra ya podría representar el 56% del total.

Detrás de este crecimiento explosivo, claro está, no se encuentran únicamente las ventajas que aporta de cara a los viajes, sino que a éstas se suman su flexibilidad para transferir la información de un dispositivo a otro sin tener que cambiar la tarjeta, la imposibilidad de perderla o que sea robada o poder tener varias guardadas y activarlas en función de los destinos a los que viajemos, etc. Con todo, apostar por una eSIM para esquivar la itinerancia de datos es uno de los grandes impulsores, habiéndose duplicado este uso en 2023. En el mencionado estudio en el que se incluye a España, una de cada diez personas ya ha utilizado una eSIM para roaming y, de los que aún no lo han hecho, más del 60% se lo plantea para el futuro.

Con 800 operadores en todo el mundo que admiten esta tecnología, en EEUU se estima que ya hay cerca de 50 operadores, en Europa rondan el centenar y, además, ya hay alrededor de 22 proveedores virtuales como Airalo, Truphone, Holafly, Ubigi o Nomad, entre otros. Los beneficios de las eSIM no sólo se dan en los y las usuarias, sino también en las operadoras, puesto que reduce sus costes. Según los expertos de CCS Insight, el coste medio de implementar una eSIM es aproximadamente una quinta parte del de una tarjeta SIM física, lo que para 2028 podría representar para la industria un ahorro de más de 3.000 millones de dólares, con la ventaja añadida de reducir la huella de carbono.

Más allá de la telefonía, Juniper Research estima que si este año el número conexiones IoT con eSIM en todo el globo ronda los 165 millones (en España 2,7 millones, ocupando el puesto 13 mundial), para 2028 la cifra podría subir hasta los 1.300 millones de conexiones, lo que supone un espectacular crecimiento del 680%. Y esto no ha hecho más que empezar, porque ya ha aparecido la iSIM, esto es, una nueva generación de SIM que se integra directamente en el procesador de los dispositivos y que ofrece más flexibilidad y ahorro de recursos frente a las SIM físicas y las eSIM. Juniper estima un total de 800.000 iSIM instaladas en equipos conectados en todo el mundo en 2024; y para 2026 la cifra superará los 10 millones, alcanzando los 210 millones en 2028.