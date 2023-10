Palestina, las derechas y las condenas selectivas

Han vuelto los bombardeos y el aislamiento a Gaza. No es que hayan pasado años desde la última vez, lo único que cambia es que esta vez el Ejército de Israel y sus socios tienen excusas para intensificar el ataque. La gran diferencia con las últimas veces es que esta vez ha habido un gran número de bajas civiles entre la población israelí. Y no, no ha sido un ataque de Palestina, sino de Hamás. Pero ya se han cargado de razones (y de armamento) para machacar y eliminar al pueblo que vive en Gaza, la mayor cárcel al aire libre del mundo.

Como esta vez la respuesta de Israel sí viene tras una incursión en su territorio y el asesinato de inocentes, ha entrado en juego otra vertiente que siempre se utiliza desde la derecha (y sus medios) para calificar tu grado de democracia: la de las condenas. Estos días se ha hecho viral una entrevista en la BBC al embajador de Palestina en el Reino Unido, Husam Zomlot. En ella se le pregunta si condena los ataques de Hamás, a lo que recuerda que él acude a la televisión como representante de Palestina y que su posición "es conocida y clara al respecto".

El periodista insiste varias veces a lo que responde que "Hamás no es el gobierno palestino. Sin embargo, el gobierno israelí sí ha ordenado los ataques contra la población civil con un Ejército regular. Por eso, no es posible buscar simetrías aquí, no se puede equiparar". Ante el erre que erre del presentador de la BBC, el embajador remata diciendo que "¿cuántas veces has entrevistado a altos cargos israelíes? Cientos de veces. ¿Cuántas veces ha cometido Israel crímenes de guerra, en vivo, delante de vuestras cámaras? ¿Tú empiezas a entrevistarles preguntándoles si se condenan a si mismos? No, no lo has hecho". Touché.

Estos días hemos visto cómo se ha exigido a la izquierda parlamentaria y con visibilidad pública que condene el ataque de Hamás cada vez que se posicionaba a favor de Palestina en este conflicto tan desigual y prolongado. La derecha jamás dirá nada de los crímenes del Estado de Israel, pero requiere que tú repruebes todo lo que a ellos no les parece bien porque si no eres cómplice y tu posición en este tema no valdrá para nada.

Lo hemos visto también en los conflictos del Estado español. A la izquierda abertzale se le dijo que si dejaban las armas podrían participar en la política parlamentaria. Lo hicieron hace ya mucho, pero no les bastó. Después querían que condenaran la violencia, lo hicieron, pero no con las palabras que ellos quisieron y tampoco les sirvió. Es sencillo, no quieren que participen. No los consideran válidos. Quieren venganza contra todo un pueblo y no van a dejar que legislen porque creen que el poder les pertenece. Además, qué perdón tiene que pedir Oskar Matute, por ejemplo. En sus manos no hay restos de sangre ni en su conciencia pesan asesinatos. El fundador del Partido Popular no podía decir lo mismo.

También se exigió desde Vox que se condenara en la izquierda el ataque mortal a un sacristán en Algeciras. Como es lógico, se condenó. Pero ellos pedían que se hiciera hincapié en su nacionalidad y en su religión. Una vez más, querían difundir odio y buscaban venganza contra un colectivo; les importaba un carajo la víctima.

En cambio, ellos no han condenado nunca el franquismo porque dicen que hay que pasar página. Ni mu dirán estos días de Israel, obvio. Tampoco mostraron su posición cuando en 2014 pro-ucranios quemaron la casa de los sindicatos de Odessa con militantes pro-rusos dentro, matando a más de 40 personas. Ni las salvajadas de la guerra de Irak en la cual nos metieron sin justificación y por la que no han pedido ni perdón. Y así un largo etcétera.

Ellos deciden cuan demócrata eres a su gusto. Te piden que condenes lo que afecta a su bando y si no lo haces eres cómplices. Si lo haces, eres un falso o no es suficiente. Porque los demócratas son ellos. Es su juego y ellos lo manipulan como quieren.

Y no, por muy a favor del pueblo palestino que esté. Pese a todo el asco que me provoca el ejército israelí y sus mandatarios. Por mucho odio que me genere el ataque indiscriminado y continuo en Gaza. Pese a todo ello, no me voy a alegrar de la masacre del otro día en una fiesta de jóvenes de Israel. Seguramente todos esos mandatarios derechistas que exigen condenas selectivas no puedan decir lo mismo ante el asesinato de niños en Gaza.

Ellos sonreirán porque les importa una mierda las víctimas siempre que no puedan sacar tajada de ellas. Porque para ellos la guerra es un negocio. Ellos nunca ponen los muertos. Para ellos todo es el mercado, amigos. Y no hay mayor criminal que el capitalismo. Eso sí deberíamos condenarlo.