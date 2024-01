La libertad de censura

Libertad es abrir los bares aunque con ello se colapsen los hospitales. Libertad es poder entrar con tu coche hasta el corazón de una ciudad. Libertad es eliminar leyes y derechos LGTBI+. Libertad es perseguir una lengua oficial. Libertad es cuestionar el sistema electoral si no nos favorece. Libertad es censurar todo el arte que no nos baile el agua.

Ha vuelto a suceder y está tan normalizado que agota. Una obra artística que se censura y en la que se apoyan para futuras censuras previas. Esta vez ha sucedido en Fanzara, una pequeña localidad castellonense de menos de 300 habitantes que acoge, desde hace una década, el Museo Inacabado de Arte Urbano (MIAU). Un festival artístico que ha coloreado las fachadas de los vecinos del pueblo y que ha permitido poner a Fanzara en el mapa del turismo cultural y revitalizar uno de esos municipios de la España vaciada. Veremos si no tiene los días contados.

Y no, no ha sido el partido verde moco, que diría Nieves Concostrina. Ha sido, una vez más, el Partido Popular, quienes ya tienen callo en perseguir toda expresión artística contraria, demostrando que el pasado franquista sigue presente en su ADN. La nueva ordenanza municipal dice que "todas las intervenciones artísticas u obras de arte que vayan a ser pintadas serán supervisadas previamente por el Ayuntamiento. Por ello, se deberá entregar [...] un boceto de la intervención a realizar en aras de obtener la correspondiente autorización". ¿Recordáis los tijeretazos del franquismo al cine? Han vuelto. Y lo peor es que ya ni nos extraña.

La obra que ha alertado al PP, que le ha animado a coartar la libertad de expresión y a señalar en la mencionada ordenanza que "no podrán pintarse en ninguna fachada del municipio frases, dibujos o similares de carácter político o cualquier otra intervención que pueda herir la sensibilidad de las personas o de los distintos colectivos" es del autor canario afincado en València Elías Taño, quien participó en el último MIAU con un mural sobre memoria democrática con la frase "La única patria digna de este país aún sigue en cuentas".

El artista estuvo hablando con los vecinos y decidió pintar esta obra porque sintió que representaba un sentir en el pueblo. También porque expone su arte para agitar conciencias. No es de extrañar su postura, ya que querer eliminar un significado político (explícito o subyacente) es querer vaciar el arte, blanquearlo, eliminarlo. El PP es el director Skinner eliminando el mural de Poder Puma para pintar algo insulso que no gusta a nadie, que no conmueve, que no despierta emociones. Para ellos, el arte (o la política) que no les es servil no les convence ni lo respetan. Lo eliminan o lo edulcoran.

Además, ¿qué problema tienen con el mensaje del mural de Elías Taño? Se llenan la boca reclamando que Bildu condene los atentados de ETA, los mismos que normalizan que tengamos desaparecidos en cunetas, que no condenan la dictadura franquista y persiguen a las asociaciones de memoria democrática. No nos llevemos las manos a la cabeza con la llegada de Vox a las instituciones. El PP lleva años cortando la libertad de expresión, censurando todo tipo de obras artísticas, acorralando lenguas minoritarias y denunciando los avances en materia de igualdad de los colectivos LGTBI+ y feministas.

Vox le ha puesto un puro en la boca, una montera y una pulsera de España en la muñeca a todas las fechorías que ya hacía el PP. Olvidarlo sería darle sentido constitucional y democrático a un partido que nace de las antípodas. A unos reaccionarios que gritan "libertad" día tras día mientras persiguen a los que no piensan como ellos y no aceptan resultados electorales adversos. Curiosa libertad la suya.

Tenemos que recuperar esa palabra como tenemos que recuperar llamar a las cosas por su nombre. Y que el PP gobierne en solitario no es peor que lo haga en coalición con Vox. No les otorguemos un beneficio de la duda que jamás ganaron. Ellos no tendrán esa duda en chafarnos y querer callarnos. A las pruebas me remito.