Mercadona, el IVA y los tontos útiles

El eterno debate del IVA vuelve a la palestra y a ser tendencia en redes sociales. Cada poco tiempo, alguna decisión política o algún streamer que se muda a Andorra recupera la polémica sobre si pagamos muchos impuestos, pero nunca se profundiza para qué sirven estos. Siempre que hay alguna modificación o subida parece que el dinero va para el Falcon, para Begoña Gómez o para que el ministerio de Igualdad organice ‘chochocharlas’. Nadie habla de que los impuestos son necesarios para intentar garantizar una igualdad social o para mantener el estado del bienestar. Ni que pagamos menos de la media europea. Pero claro, quienes atacan este tributo son quienes quieren una mayor desigualdad y que se pague la sanidad y la educación quien pueda. Lo peor es que convencen a muchas personas de que debe ser así. Gente que no podría pagarse ni una operación básica ni un seguro médico mínimo.

En esta ocasión ha vuelto a ser noticia porque el Gobierno comienza a normalizar los gravámenes a los alimentos básicos dado que la inflación parece más controlada. Una subida gradual que recuperará el IVA anterior para principios de 2025. Esta reducción se hizo como medida anticrisis ante el gran aumento en los productos básicos, principalmente el aceite de oliva. Estaría bien debatir sobre si una bajada de impuestos generalizada sin tener en cuenta las rentas es útil, sobre todo, sin un control de precios, dado que la mayoría de los supermercados aprovecharon esa reducción para aumentar los precios y aumentar los beneficios. Quien podía comprar antes aceite de oliva podía después, perjudicando a las arcas públicas y favoreciendo a las grandes empresas. Es igual que cuando hubo una bajada generalizada de la gasolina y se vio que se aprovechaban más los ricos que los pobres. Entiendo que es difícil hacer medidas en relación a la renta de cada uno, pero estaría bien que se intentase por una vez a ver qué tal sale.

La cuestión es que, ante esta subida o recuperación gradual del impuesto anterior, llámenlo como quieran, Mercadona ha decidido colocar carteles en su establecimiento señalando que la subida de precios se debe al Decreto del Gobierno. Juan Roig, dueño de Mercadona y mandamás de València en la sombra, el mismo que se manifestaba con los "patriotas" durante la pandemia, que anima a que trabajemos "como chinos", que cuenta con una mutua propia para minimizar las bajas en su empresa o que utiliza técnicas cuestionables con sus proveedores (como puedo verse en Salvados), señala al Gobierno por la subida de precios mientras los criptobros de Hacendado le aplauden en redes sociales. El mismo Juan Roig que se aprovechó de la bajada del IVA para aumentar beneficios, pero ahí no se quejaba ni ponía carteles. Resulta que aumentó un 23% su margen de beneficios en plena escalada de precios de los alimentos. Sí, todos vimos cómo subía exponencialmente precios para luego bajarlos un poquito y poder etiquetar "bajada de precio" a sus productos y quedar como un héroe. Ahí reside su éxito. En convencer a idiotas.

Esta semana, además, hemos visto cómo Alejandro Cencerrado, físico, experto en Big Data y analista del Instituto de la Felicidad de Copenhague, contaba en redes cómo ante la imposibilidad de pedir cita en el médico de la seguridad social recurrió a un médico privado y este le quiso cobrar en efectivo y sin factura. Deterioran la sanidad pública, nos mandan a la privada y ahí quieren cobrar en negro. Todo un negocio redondo para los gurús neoliberales. Por desgracia, lo de cobrar sin IVA es demasiado habitual en este país y se atribuye más a la inteligencia o la picaresca en vez de a una falta de solidaridad y una técnica fraudulenta.

También esta semana vimos al PP sacar su ley de vivienda en la que prometía exención de impuestos de donaciones a quienes den ese dinero a sus hijos para construir o adquirir una vivienda. Una vez más el Partido Popular liberando de impuestos a las personas más ricas y haciéndolo pasar por medidas para todos. Siempre que dicen que bajan los impuestos fíjate en cuánto te beneficia a ti. Cuántas herencias vas a recibir. Cuánto dinero te va a dar tus padres para comprarte un loft en el centro. Pero volvemos a lo mismo que con Mercadona, disfrazan sus medidas como si fueran para todos cuando solo se preocupan de su beneficio y del de los suyos.

Y hablando de IVA, la semana que viene vuelve uno de los clásicos de las grandes superficies y en este caso de su impulsor en España, MediaMarkt. Recupera para todos sus clientes "el día sin IVA". Basta decir que eso no es posible, que todos los productos que se compran llevan impuestos y, en este caso, el 21%. Pero esta empresa (y a su calor muchas otras) utilizan esta estrategia para atraer a sus clientes y puedan sentir el regustín de estar comprando sin darle un euro al Perro y sus secuaces para seguir viviendo a cuerpo de rey. También hay que decir que se ha demostrado que antes de hacer estos anuncios suelen subir sus precios y la bajada del 21% suele ser irrisoria. Además de que, si pueden bajar los precios, imagina el margen de beneficio que tienen el resto del año.

Lo de los impuestos es un debate constante porque se ha buscado que sea así. Igual que se ha querido deteriorar la sanidad pública y señalar a los profesores como privilegiados quejicas. Hay una pequeña parte de la población que quiere terminar con los servicios públicos porque su beneficio viene principalmente de lo privado. Que no quiere regular la vivienda porque son grandes tenedores. Que no quieren que pagues impuestos porque cuando más se descomponga el estado de bienestar mejor para ellos. El problema es que han generalizado la polémica y quienes más se benefician de los gravámenes están en contra de ellos. Incluso se ve con malos ojos que se cobre más a las grandes fortunas. Pero como dice el eslogan de la empresa anteriormente mencionada: Yo no soy tonto. ¿O puede que sí?