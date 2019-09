Te ofrecen un trabajo sin sueldo y se mofan de ti al rechazarlo: «Tres años de experiencia, wuaooo»

Los periodistas contamos las historias de muchas personas, hechos contrastados. Nos apoyamos en datos e informes para estar siempre al pie del cañon, pero, en ocasiones, nuestra historia también debe ser contada.

«El mejor oficio del mundo», dicho por el propio Gabriel García Márquez, también es uno de los más precarios y, por eso, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, tienen que sufrir situaciones como la que ha vivido Paula, compañera de profesión.

Paula estudió la carrera de periodismo en Madrid y un máster y, como muchos, ha vivido la precariedad laboral en primera persona. Hace 58 días se apuntó a una oferta en la página «Primer empleo» en el que solicitaban un puesto de Community Manager y no obtuvo respuesta. Hasta ahora.

Hace unos días la empresa Quero Grupo le contactó por WhatsApp para realizar una entrevista. «Como ya me he pegado caminatas para ir a entrevistas en las que no me han ofrecido nada decidí preguntarles las condiciones. Me dijeron que no me iban a pagar por el trabajo», ha relatado Paula a Público.

Ante esta respuesta Paula les explicó que no le interesaba el puesto. «Sin experiencia no pagamos, un saludo. Te borramos, suerte», respondieron los de la empresa.

«No me parecieron formas, así que decidí responder». «Tenga un poco de educación que tengo tres años de experiencia. Es una falta de respeto, como mínimo, no remunerar un trabajo. Un saludo», finalizó Paula, pero la empresa no cesó en su empeño de quedar por encima: «3 años de experiencia wuaooo perdone usted, se la rifan en todas las empresas».

Ante la falta de respeto, Paula ha decido denunciar públicamente a Quero Grupo en todas sus redes sociales. Desde Público hemos intentado ponernos en contacto con algún responsable de la empresa sin éxito.

Si conoces algún Mierda Job no dudes en escribirnos.