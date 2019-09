La precariedad de esos actores desconocidos: trabajar de figurante, de noche y sin horario fijo, por menos de 50 euros al día

Siempre que vemos una película, una serie, hasta un anuncio, nos encontramos con muchísimas personas que, en la mayoría de ocasiones, son trabajadores precarios. Ellos son los figurantes y sin su presencia muchos proyectos audiovisuales no serían posibles. Su trabajo es necesario, pero en cambio casi nunca reparamos en ellos.

Aunque muchos se meten a figurante de forma esporádica para ganar un dinero extra, otros se lo toman como una profesión formándose para ello. Lo que está claro es que no es un hobby, sino un trabajo, y los trabajos tienen que pagarse.

Las personas que trabajan como figurantes pueden apuntarse a una agencia o buscarse la vida, pero tanto si hacen una cosa u otra sus condiciones siguen rodeadas de precariedad. Según las últimas tablas salariales de la Unión de actores y actrices, un figurante cobra en la Comunidad de Madrid 44,44 euros brutos al día, lo que supone 860,43 euros brutos al mes.

Un ejemplo de esta situación es el de un figurante al que le ofrecen un salario mucho más bajo de este mínimo establecido. Para la grabación de una película española, le solicitan de ocho de la tarde a siete de la mañana del día siguiente: once horas en horario nocturno.

Cuando el figurante le pregunta por el salario, el empresario es claro: son 50 euros por ocho horas más la hora de comida, y por cada hora extra seis euros brutos.



«Yo he trabajado como figurante varios años y al final he tenido que dejarlo porque no compensaba. He tenido que complementarlo dando clases particulares y aún así no me daba para pagar el alquiler. Lo que queda muy bonito en la pantalla es un infierno fuera de ella», ha declarado Isabel, otra exfigurante.

Si conoces algún Mierda Job, no dudes en escribirnos.